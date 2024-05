Dabisks, kopts ķermenis košā, izsmalcinātā maskā

Modē viss jau ir bijis. Viss ir atļauts. Tagad galvenais - šajā visatļautībā atrast savu stilu, kurā tu jūties un izskaties vislabāk, - diskutējot par modes tendencēm šovasar, sacīja ārste-kosmetoloģe INĀRA ŠATE. Viņa, kā arī krāsu un stila konsultante JANA LOKMANE un friziere MĀRA KRONBERGA dalās savās zināšanās par to, kas patlaban ir moderns.

Dažāds stils, dažādas lomas

J. Lokmane: "Šajā sezonā modernas ir košas krāsas, visdažādākie tērpa dekorējumi. Apģērbu ieteicams komplektēt vienā noteiktā stilā, kuru daudzveidība ir neiedomājama.

Piemēram, new romantic stils - dziļi izgriezumi, caurspīdīgs apģērbs, korsetes, šifons, topiņi - radīts iespaids, ka visa kā ir par daudz, par daudz seksapīla. Hipiju stils - bārkstis, etniskie izšuvumi, kovboju stils - zābaki, platmales, platas jostas (var likt arī divas šauras), orientālais stils - austrumu, tajā skaitā arī krievu, japāņu, motīvi - izšuvumi ar zelta diegiem, spilgta apdruka. Mežonīgie rietumi - leopardādas, svītras, puķes, asimetrija, Karmenas stils - spāniski kupli brunči, volāni, bolero jaciņas, mākslīgi ziedi aksesuāros, pie kurpēm...

Aktuālākā krāsa - balta - viena pati vai savienojumā ar melno. Tad - violeta, rozā, zelta, olīvzaļa un garšīgie "saldējuma" toņi - kā aveņu saldējums, kivi saldējums.

Vismodernākais audums - džinss, pabalējis, ar izšuvumiem, ar bārkstīm, kniedēm... Modē oriģināli izšuvumi - roku darbs. Internetā pat ir adreses, kur rokdarbnieces reklamē savus pakalpojumus, jo tas ir ļoti moderni - ka rokdarbs ir kāda konkrēta cilvēka darināts kādam citam konkrētam cilvēkam. Aktuāla arī plāna zamšāda, āda, turklāt ar volāniem, apdrukām, savilkumiem, izšuvumiem. Arī īsā padilušā motociklista jakā izskatīsieties moderni.

Apavi - sandales, kuras gan sasienamas ap potīti, gan siksniņkurpes, bet siksniņas salīdzinājumā ar iepriekšējām sezonām kļuvušas platākas. Modē grieķu sandales, platformenes ar vienlaidu korķa vai koka zoli. Ja tērpa stils pieļauj, pie kurpes var pielikt mākslīgu rozi."

Lielas somas, lielas rotas

"Uzkrītoši ir arī dažādi aksesuāri. Milzīgas, metāliskas - zeltītas un sudrabotas - rotas, platas ķēdes ap kaklu. Brilles ar masīviem rāmjiem - tiem, kam ir pareiza sejas forma, ko šādi briļļu rāmji izceļ. Ja sejas forma nav ideāla, var izvēlēties brilles vispār bez rāmjiem. Modernas ir "lāsīšu" formas brilles, kas bija topā pirms gadiem 20.

Arī somas kļūst aizvien lielākas un

dekoratīvākas - rotātas ar izšuvumiem, pušķiem, akmeņiem, spalvām - jo raibāk, jo labāk. Orientācija uz lielām "tarbām", tomēr jāizjūt stils - maza, smalka sieviete neizskatīsies labi ar pārmēru lielu somu."

Grims - radikāla pieeja

"Make-up modē divi stili - avangardisks vai dabīgs. Pirmajam raksturīgas spilgtas acu ēnas - zaļas, dzeltenas, zilas, uzkrītošs grims. Nav atšķirības starp dienas un vakara grimu.

Dabīgais ir neuzkrītošs, izmantoti maigi pasteļtoņi, mazliet spīduma, lai radītu caurspīdīguma efektu. Akcents - uz vaigiem, lai tie būtu ietonēti. Tā kā modē ir iedegums, vaigi var būt bronzas krāsā, tā pastiprinot iedeguma efektu. Dabīgajam make-up raksturīgas gaišas lūpukrāsas - bēšīgas, it kā causpīdīgas. Ja piestāv - modē ir oranža lūpukrāsa. Lūpas krāso vai nu ar izteiktu kontūru, vai arī it kā ar pirkstu uzsmērētas."

I. Šate: "Šobrīd grimā pieļaujami spilgti toņi arī dienā. Taču tas nenozīmē, ka var krāsoties visās papagaiļa krāsās - jājūt stils. Ieteicams saskaņot toņus sejā ar toņiem apģērbā, piemēram, zilas ēnas - zilas kurpes.

Vēl tendence - sejā izceļ vienu līniju. Piemēram, uzkrāso ar melnu zīmuli uzacis un pārējo seju padara it kā neredzamu, neitrālu. Starp citu - uzacis pieļauj dažādas krāsas, tām nav jābūt tikai melnām vai pelēkām, bet tās var būt rudas, brūnas... Milānā šovasar uzsver siltus, saulainus apelsīnu, mandarīnu toņus acu ēnās, acu līnijās un arī uzacīs. Katrs pats, izmantojot zīmuļus, saudzējošās krāsas un ēnas, var izmēģināt, vai šis stils piestāv.

Pamazām iziet no modes iecienītās perlamutra lūpukrāsas, dodot priekšroku matētajām. Taču aktuāls ir grims ar gaismu atstarojošu efektu. Vairākas firmas ražo īpašus multipūderus ar atstarojošiem pigmentiem - tos var klāt uz plakstiem, vaigiem, ķermeņa. Pūderkrēmi kļūst aizvien vieglāki, dabiskāki. Ja izvēlas spilgtu grimu, jābūt visnotaļ teatrālam stilam.

Aizvien svarīgāka kļūst ķermeņa kopšana - jaunavīgu formu saglabāšana, gluda, vesela āda, iedegums. Aktuāla tetovēšana, hennas zīmējumi, ķermena apgleznošana, pīrsings. Uzvelkot vienkāršu vakartērpu, var apgleznot ķermeni - tas būs dekorējums.

Ļoti daudz uzmanības jāvelta rokām - tās kļūst aizvien koptākas. Modē akrila jeb želejas nagi - arī tāpēc, ka, salīdzinot ar parasto lakojumu, ir noturīgāki. Tādējādi var ietaupīt laiku roku kopšanai."

Zobupastu tūbiņu ruļļi un "vēja" efekts

M. Kronberga: "Frizūru modē ir liela daudzveidība. Īpaši aktuālas neakurātas formas, ataugušu matu efekts, bizes, sprogas, ilgviļņi.

Modē dažāda garuma mati. Vadošais ir karē griezums dažādās variācijās. Īpaša uzmanība pievērsta matu filēšanai.

Jaunietēm šāda veida galviņu sauc par punck-chic. Griezumu var panākt ar dubultu filēšanu gan pie saknēm, gan galiem. Matu garums var būt, sākot no īsiem tieši zem zoda, beidzot ar pusgariem, gariem. Var panākt lielāku frizūras apjomu, veidojot matu galus uz augšu vai iekšu, var arī tos veidot brīvi, dabīgi krītošus vai dumpīgi izspūrušus. Matu kopšanas un veidošanas līdzekļu daudzveidība pilnībā pieļauj griezuma "interpretāciju", ņemot talkā piesakņu putas, matu krēmus, vaskus, želejas, eļļas...

Vēl pie aktualitātēm var pieskaitīt matu mākslīgās vai dabīgās šķipsnas, kuras var matos iespraust vai iepīt. Tās lieliski sajaucas ar dabīgajiem matiem, radot īpašu efektu.

Nekad vēl nav redzēti tik dažādi matu krāsojuma toņi. Dažādas šķipsnas, sākot no sīkām gaišām dzīsliņām uz tumša pamata līdz pelēkām šķipsnām sarkanos matos, auksto un silto toņu miju. Pieļaujams pat it kā nesaderīgu toņu savienojums. Ļoti aktuāla ir pakāpeniska krāsas pāreja no matu galiem līdz saknēm, kā arī toņu saplūšana.

Tātad - frizūru modē valda materiālu un tekstūru sajaukums un dažādi matu griezumi. Perfekti veidoti griezumi sacenšas ar bizēm un gariem matiem. Dažādība - cik ļauj iztēle."

J. Lokmane: "Matu sakārtojumos arī valda dažādi stili. Piemēram, etniskais, romantiskais - ar bizēm, bizītēm, lokām, copēm, šinjoniem. Matos var būt puķes, spalvas... Meitenes var izmēģināt četrkantainas lokas - tās var iegūt, uztinot matus uz izgludinātu zobu pastas tūbiņu -, vai astoņstūrainas cirtas, kas iegūstamas ar vairākām matadatām.

Moderni brūno toņu mati - šokolādes, kastaņbrūns. Ja ļoti gribas gaišus matus, var izvēlēties medaini bēšus toņus. Ļoti modē ataugušas matu saknītes.

I. Šate: "Mode kļuvusi labvēlīga steidzīgiem cilvēkiem, kuriem nav laika, piemēram, no rīta rūpīgi ieveidot frizūru vai uztīt ruļļus. Var izkāpt no gultas, sabužināt matus - un viss kārtībā, tu izskaties pienācīgi. Modernas ir frizūras, kurās "jūt vēju". Protams, zem šīs šķietamās bezrūpības slēpjas prasmīgs friziera darbs, kas matu īpašnieka rūpes par savu izskatu samazina līdz minimumam."