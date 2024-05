Nesmēķētājiem kafejnīcas nav domātas

Ne vairāk par 10 minūtēm uzturoties vairākās Saldus un tuvākās apkārtnes kafejnīcās un bāros, drēbes bija tā piesūkušās ar tabakas dūmiem, ka nācās tās visu nakti turēt uz lodžijas.

Projekta "Nodrošināsim no tabakas dūmiem brīvu gaisu saviem bērniem" Saldus rajona darba grupa kopā ar Saldus pašvaldības policiju apsekoja vairākas kafejnīcas, klubus un bārus, lai pārliecinātos, kā tiek ievērots likums "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu". Šoreiz galvenā vērība tika veltīta nevis cigarešu pārdošanai, bet gan smēķēšanas ierobežojumiem telpās.

Likuma prasības daudzviet neievēro

Likuma 11. pantā noteikti vairāki ierobežojumi. "Smēķēt aizliegts (..) diskotēkās un deju zālēs, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai. (..) Kafejnīcās, restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas vietās atļauts smēķēt tikai vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai." Likuma 1. pantā, kur izskaidroti lietotie termini, teikts: "Vieta, kas speciāli ierādīta smēķēšanai - atsevišķa vai norobežota telpa vai telpas daļa, kura aprīkota ar gaisa ventilācijas iekārtu un kurā ir norāde ar attiecīgu informatīvu uzrakstu vai simbolu." Bet jau minētajā 11. pantā noteikts, ka "aizliegums smēķēt norādāms ar informatīvu uzrakstu valsts valodā, lietojot zīmi "smēķēt aizliegts" (balti burti uz sarkana fona), bet atļauja smēķēt - ar šādu pašu informatīvu uzrakstu valsts valodā, lietojot zīmi "atļauts smēķēt" (balti burti uz zaļa fona), vai ar simboliem, kurus lieto starptautiskajā smēķēšanas kontroles praksē." Ja likuma 11. pantā noteiktajās sabiedriskajās vietās ir viena kopēja telpa, kas paredzēta visiem apmeklētājiem, smēķēšanai drīkst ierādīt tikai daļu no telpas.

No apsekotajām 10 kafejnīcām, bāriem un klubiem tikai vienā vietā - kafejnīcā "Frauenburga" bārmene teica, ka šeit telpās smēķēt vispār aizliegts, bet kafejnīcā "Bordertauna" (Novadnieku pagastā) ir atsevišķa telpa, kur nedrīkst smēķēt.

Bārā "ODESA" ir uzraksts "Smēķēt drīkst". Jau ieejot tajā, jūtama cigarešu dūmu smaka, kaut gan apmeklētāju vēl ļoti maz. Darbiniece gan teica: "Pie mums ir tīrs gaiss, jo ir laba ventilācija".

"SALDUS KLUBĀ" pie bāra letes sēž pulciņš apmeklētāju, vairākiem rokā kūpoša cigarete. Nav nekādu zīmju, kas norāda, kura vieta paredzēta smēķētājiem, kura - nesmēķētājiem. Bārmene saka: "Ieslēdzam ventilāciju, un gaiss kļūst tīrs". Tobrīd gan ventilācijas efektivitāte nav jūtama nemaz, jo no svaiga gaisa ne miņas, toties cigarešu dūmi labi saskatāmi.

Kafejnīcā "GARDUMS" pēc cigaretēm nesmird, lai gan te ir uzraksts "Pie mums smēķē no 17". Apsekošanas brīdī šeit gan nav neviena apmeklētāja. Kafejnīcā ir divas telpas, tāpēc būtu iespējams ierīkot atsevišķu smēķētājiem.

Kafejnīcā "VELVE" diezgan daudz apmeklētāju. Gaisā virmo cigarešu dūmi, jo pie galdiņiem sēdošie smēķē. Bet pie blakus galdiņa ar mammu vakariņo bērns. Bārmenis stāsta, ka ar likumā paredzētajām aizlieguma zīmēm viss kārtībā, un no paaugsta plaukta izvelk sarkano zīmi ar uzrakstu "smēķēt aizliegts". Otra - zaļā ar smēķēšanas atļauju - esot nozagta. Viņš piekrīt, ka aizlieguma zīme nav labi ieraugāma, un solās novietot to redzamā vietā, lai apmeklētāji zinātu, ka pie diviem galdiņiem nesmēķē. Uz jautājumu, vai šeit ir arī gaisa ventilācija, jo pie nesmēķētāju galdiņiem jūtama izteikta cigarešu dūmu smaka, bārmenis atbild, ka ventilācija esot pat ieslēgta.

"STIKLA PĒRLĪŠU SPĒLĒ" arī nav likumā noteikto zīmju. Bārmenis skaidro, ka šefs aizbraucis pakaļ, tuvākajā laikā būšot. Tā kā kafejnīcas priekštelpā nav ventilācijas, nolēmuši, ka tur smēķēt vairs neļaus. Pašā kafejnīca esot pietiekami spēcīga ventilācija, lai, kaimiņus netraucējot, varētu smēķēt arī pie galdiņiem (likums gan nosaka, ka visu telpu tam atvēlēt nedrīkst). Ventilācijas spējas pārbaudīt neizdevās, jo tobrīd kafejnīcā bija maz apmeklētāju, un neviens nesmēķēja.

Kafejnīcas "TIK UN TĀ" (kādreizēja "Ainava") īpašniece stāstīja, ka 4 gadus te neesot atļauts smēķēt, taču ierīkota ventilācija, un nu no pulksten 17 to varot darīt. Šķiet, ventilators nav pietiekami jaudīgs, jo cigarešu dūmu smaka tomēr bija jūtama. Patīkami, ka kafejnīcas īpašniece zināja gan par to, ka ir likums par smēķēšanas ierobežošanu, gan prasība uzstādīt attiecīgās zīmes (citviet par to nebija dzirdējuši). Viņa jau interesējusies, kur zīmes var nopirkt.

Arī kafejnīcā pie "ADMIRĀĻU KLUBA" jūtama cigarešu dūmu smaka, kaut apmeklētāju nav daudz. Smēķēt atļauts visā telpā, bet nekādu zīmju nav. Tā kā telpas nesen būvētas, ventilācijai jābūt labai, arī griesti te stipri augstāki. Iespējams, ka ar cigarešu dūmiem pievilkušies aizkari un mīkstais grīdas segums, kas nav tik viegli izvēdināms.

Atpūtas kompleksā "VIRPULIS" Saldus pagastā nekādu zīmju nav. Bārmene stāsta, ka smēķēt drīkst pie telpas vidū esošā kamīna. Taču daži vīrieši netraucēti to dara pie galdiņa. Par speciālām zīmēm bārmene neko nav dzirdējusi.

Kafejnīcā "FRAUENBURGA" gaiss patīkami svaigs. Bārmene stāsta, ka apmeklētāji vīrieši neiebilstot, kad viņiem liek iet smēķēt ārā. Taču vairums dāmu gan esot ļoti neapmierinātas ar šādu prasību.

Nesmēķētāji samierinās

"Pie mums jau nesmēķētāji nenāk," tāda bija tradicionāla atbilde uz jautājumu, kur tad palikt nesmēķētājam, kas atnācis uz kafejnīcu atpūsties. Acīmredzot tiem, kam cigarešu dūmi sagādā nepatīkamas izjūtas vai pat rada veselības sarežgījumus, atpūta kafejnīcās nav domāta. Tā laikam uzskata liela daļa kafejnīcu un bāru īpašnieku, pretējā gadījumā šajos iestādījumos būtu arī vieta, kuru cigarešu dūmi neskar.

Informatīvajos semināros, kur runā par atkarību izraisošajām vielām, tostarp smēķēšanas kaitīgo ietekmi, ārzemju speciālisti brīnās, ka pie mums nesmēķētāji pārāk maz izmanto tiesības pieprasīt no tabakas dūmiem brīvu gaisu sabiedriskās vietās, ko garantē arī likums. Latvijā nesmēķētājiem pat esot izveidojies tāds kā komplekss, viņi gandrīz vai jūtas vainīgi, ka viņu dēļ smēķētājiem radušās neērtības (tad, kad izskan iebildumi pret smēķēšanu citu klātbūtnē).

Taču pasīvā smēķēšana (atrašanās smēķētāju tuvumā vai piesmēķētās telpās) rada ne tikai nepatīkamas izjūtas. Tā nopietni apdraud nesmēķētāju veselību, tāpēc viņiem nekādā gadījumā nav jāpielāgojas citu kaitīgajiem ieradumiem, bet stingrāk jāpastāv uz savām tiesībām atrasties nepiesārņotā vidē. Pierādīts, ka smēķētāja organismā nokļūst tikai 15% cigarešu dūmu, pārējie 85% nokļūst apkārtējā vidē. Jo šī vide ierobežotāka (piemēram, kafejnīcas vai bāra telpa), jo vairāk kaitīgo ķīmisko savienojumu nokļūst nesmēķētāja organismā.

Šoreiz netika sastādīti administratīvie protokoli, lai atbilstoši likumam pārkāpējus sodītu. Visu apsekoto vietu darbinieki solījās par izteiktajiem aizrādījumiem informēt īpašniekus. Reids tiks atkārtots, lai pārliecinātos, vai aizrādījumi ņemti vērā un likuma prasības ievērotas.

Apsekošanā piedalījās projekta darba grupas vadītāja, rajona padomes izpilddirektore Ina Behmane, grupas locekle, jauniešu centra "Laipa" vadītāja Irēna Brinteniece, Saldus pašvaldības policijas inspektors Gundars Samoška un nepilngadīgo lietu kārtībniece Inita Zelle