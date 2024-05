Mājās taisīts manikīrs

Ja laika trūkuma vai citu iemeslu dēļ par savām rokām rūpējaties pati, nevis regulāri apmeklējat manikīru, noderēs daži frizētavas "Vella" manikīres Zandas Meijeres ieteikumi.

"Roku labam izskatam un veselībai uzmanība jāvelta regulāri, bet vismaz reizi divās nedēļās ieteicams veikt manikīru.

Vispirms nagus apvīlē ar vīlīti, izveidojot sev tīkamu garumu un formu. Pašlaik modē ir gandrīz taisni novīlēti nagi, taču tas nav likums, bet gaumes jautājums.

Pēc tam pirkstu galus iemērc siltā (apmēram 35oC) vanniņā. Ziepjūdenim pievieno eļļu - vislabāk jasmīna, bet der arī, piemēram, eļļa bērnu ādas kopšanai. Ja rokas ir sastrādātas, vanniņai var pievienot arī trīs pilienus 3% ūdeņraža pārskābes (uz aptuveni 300 ml ūdens) - tā nedaudz pabalinās nagus.

Kad rokas izmērcētas, atbīda no nagu pamatnes kutikulu jeb ādiņu, kas aug ap to, iemasē pirkstu galus ar mandarīnu eļļu vai olīveļļu un ar standziņām kutikulu izkniebj. Šim darbam var izmantot arī manikīra komplektos esošās dakšiņas, tikai tad jārīkojas ļoti uzmanīgi, lai ādu neieplēstu, un dakšiņai jābūt ļoti asai. Nedrīkst stingri spiest uz naga pamatni, jo to var traumēt, un nags pēc tam aug ar rieviņu. Tādēļ arī kutikulas atbīdīšanai vislabāk izmantot īpašas koka lāpstiņas, nevis parastajos komplektos nopērkamās metāla. Nekādā gadījumā negrieziet ādiņu ap nagiem ar žileti!

Tagad būtu īstais laiks roku masāžai, taču to izdarīt pareizi nav nemaz tik vienkārši - vislabāk to izdarīs speciālists. Mājās var vingrināt rokas, lai veicinātu asinsriti un tādējādi paātrinātu nagu augšanu, - rokas stingri savelk dūrē un strauji iztaisno pirkstus.

Visbeidzot - nagu lakošana. Ieteicams vispirms uz naga uzklāt tā saucamo nagu bāzi - bezkrāsainu, kalciju saturošu šķīdumu, kas vēlāk atvieglo nagu lakas noņemšanu un novērš nagu iekrāsošanos. Pēc nolakošanas ar nagu laku vēlams uzklāt fiksējošo laku, kura nagus padara spīdīgākus un aizkavē lakas nolobīšanos, it īpaši no nagu galiem."

Laku uz nagiem nevajagot turēt ilgstoši. Vispareizāk būtu to noņemt pēc dienas, bet pietiktu arī, ja laku atstātu uz trim dienām, bet pēc tam tikpat ilgu laiku ļautu nagiem atpūsties. Ja naga ataugusī daļa ir iemelnējusi un vairs neizskatās glīti, ieteicams tā sauktais franču manikīrs - tiek nolakota tikai šī ataugusī daļa, bet dzīvais nags vai nu netiek lakots vispār, vai pārklāts tikai ar caurspīdīgu laku. Patlaban franču manikīrs ir modē, naga gals tiek īpaši uzsvērts un to var pat rotāt ar zīmējumu.

Roku maskas var būt visdažādākās. Zanda iesaka vienu, par kuras efektivitāti pārliecinājusi ne vienu vien savu klienti, - ēdamkaroti roku krēma sajauc ar pusēdamkaroti maltajiem sarkanajiem pipariem un uzklāj uz pirkstu galiem (bez lakas un noteikti - ja rokām nav brūču, citādi briesmīgi kodīs!). Pēc 15 minūtēm rokas nomazgā, pirkstu galiem uzklāj eļļu un ieziež ar roku krēmu. Šāda maska labi atveseļo un stiprina nagus.