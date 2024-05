Jautājumi un atbildes par sociālo palīdzību

Ko nozīmē adopcija, aizbildnība un audžuģimene?

- Audžuģimenē bērnu ievieto uz īslaicīgu aprūpi, kamēr tiek atrisinātas problēmas viņa bioloģiskajā ģimenē. Ja ģimene vēlas kļūt par audžuģimeni, tai jāvēršas pašvaldības pagasttiesā vai bāriņtiesā. Situāciju šajā ģimenē izvērtē sociālais darbinieks, nosakot, vai apstākļi piemēroti bērna audzināšanai. Ģimene arī tiek speciāli apmācīta audžuģimenes pienākumu pildīšanai.

Ja bērns audžuģimenē uzturas līdz vienam mēnesim, tad visus izdevumus sedz no pašvaldības budžeta. Ja ilgāk par mēnesi, tad atlīdzību audžuģimenei maksā no valsts budžeta, bet pabalstu bērna uzturēšanai - no pašvaldības budžeta.

Aizbildnība ir aizsardzības nodibināšana par bērnu bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu un viņa mantu līdz pilngadības sasniegšanai vai arī vecāku varas atjaunošanai. Aizbildņiem iespēju robežās jārūpējas par bērna veselību, izglītību un mantisko stāvokli. Bet saskaņā ar Civillikumu aizbildnim nav jāuztur bērns no saviem līdzekļiem. Aizbildņi saņem pabalstu. Atlīdzība par vecāku pienākumu pildīšanu ir 38 lati, un šī summa nav atkarīga no aizbildnībā esošo bērnu skaita. Aizbildnis saņem pabalstu arī bērna uzturēšanai.

Precīza informācija, kas jādara, lai kļūtu par aizbildni, saņemama pagasttiesā vai bāriņtiesā.

Adopcijā persona pilnībā uzņemas bērna vecāku lomu, pieņemot citas personas bērnu par savu. Adoptētajam jābūt rīcības spējīgam, vismaz 25 gadus vecam, ar vismaz 18 gadu starpību ar adoptējamo.

Latvijā dzīvojošie mūsu valsts pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji var adoptēt bāreņus vai bez vecāku gādības palikušos bērnus no ārpusģimenes aprūpes un audzināšanas iestādēm. Vispirms par to, vai ģimene drīkst adoptēt bērnu, lemj bāriņtiesa. Ja lēmums ir pozitīvs, jāvēršas Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības departamentā (Rīgā, Skolas ielā 28, tālrunis 7021665), lai iepazītos ar informāciju par adoptējamajiem bērniem aprūpes iestādēs un saņemtu norīkojumu uz iestādēm adoptējamā izvēlei. Kad ģimene izvēlējusies bērnu bāreni, vēlreiz jāvēršas bāriņtiesā vai pagasttiesā, kas lemj, vai adopcija šajā ģimenē būs bērna interesēs un vai izveidosies vecāku - bērnu attiecības.

Adopcija tiek uzskatīta par notikušu, kad to apstiprinājusi tiesa. Līdz ar to adoptētais kļūst par sava adoptētāja ģimenes locekli, iegūst adoptētāja uzvārdu un visas tiesības, kas pienākas ģimenē dzimušam bērnam.