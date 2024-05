Pret kurmjiem - ar cūku pupām

"Vēl nav par vēlu stādīt cūku pupas, jo tās ir labs līdzeklis cīņai pret kurmjiem un ūdensžurkām," sacīja Dzidras kundze, kādudien piezvanot uz redakciju.

"Viendien "Agroķīmijas" veikalā klausījos, kā cilvēki runā, ka nevar tikt vaļā no kurmjiem, viss zālājs, dārzi izrakņāti, izcilāti. Nelīdz ne indes, ne speciāli kurmju ķeramie rīki. Varbūt kādam noderēs mana pieredze, kā tiku vaļā no šiem dārza postītājiem. Vietās, kur netraucē skatam, pupas var iestādīt, piemēram, dzīvžogu malās, kur kurmju, ūdensžurku alas. Lai pupas tur aug. Redzēsiet, ka pēc laika svaigu rakumu tur vairs nebūs. Man bija liels posts nodarīts kapos. Reiz aizgāju sakopt kopiņas un skatos - visas izcilātas. Kas iestādīts, nīkst ārā. Kapos pupas taču uz kopiņas nestādīšu. Nogriezu cūku pupu lakstiem zaļās galotnes, aiznesu uz kapiem un sabāzu rakumos un alojumos. No tā laika kopiņas nav izcilātas. Tādēļ iesaku pamēģināt, varbūt mans padoms palīdzēs arī citiem aizbaidīt kurmjus un ūdensžurkas."