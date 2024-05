Teātra vakars Kalnu vidusskolā

"Atkal, atkal ir debesis pušu..." ar šīs, par teātra himnu kļuvušās, dziesmas melodiju sākās vakars lieliem un maziem skatītājiem piepildītajā Kalnu vidusskolas zālē.

Ar uzvedumiem uzstājās gan skolēni, gan pieaugušie. Turklāt divu uzvedumu autore ir 9. klases skolniece Inga Kasperāviča. Bija prieks vērot, ar kādu aizrautību un spēles prieku darbojās aktieri no sākumskolas vecuma līdz vidusskolēnam. Sirsnīga bija atsaucība no skatītāju puses, kas uz skatuves notiekošajā atpazina ainas no pašu dzīves.

Taču ar vislielāko nepacietību tika gaidīta pieaugušo aktieru uzstāšanās. Un kā nu ne, ja A. Brigaderes "Čauksteņu" lomās būs redzamas bērnudārza "Griezīte" audzinātājas un pašu skolotājas.

Aktrises pārdzīvoja īstu "lampu drudzi", bet, kad viss bija beidzies un skaļās ovācijas liecināja par skatītāju sajūsmu, gandarījuma sajūta bija liela.

Ar ziedu pušķiem un labiem vārdiem tika apveltīti kā aktieri, tā režisore skolotāja Valda Freidenfelde. Tieši viņai pateicoties, Kalnu skolā ir atgriezies teātra spēlēšanas prieks.

Bērniem ir dota vēl viena iespēja sevi apliecināt, bet pieaugušajiem izrauties no ikdienas rūpēm, lai saglabātu kādu gaišu prieka mirkli sev un citiem.