Ar savu auto pa Francijas ceļiem

Pārvietojoties ar automašīnu pa Francijas ceļiem, jāatceras, ka vairums automaģistrāļu ir maksas. Ja nevēlaties sadārdzināt ceļojuma izmaksas, iepriekš jāplāno ceļojuma maršruts un jāizvēlas valsts ceļi, kuri ir bezmaksas. Francijas teritorijā žandarmērijas darbinieki, ja tiem rodas aizdomas par auto tehniskā stāvokļa nepilnībām, ir tiesīgi gan veikt auto tehnisko apskati, gan pārbaudīt izplūdes gāzu koncentrāciju.

Pilsētās un citās apdzīvotās vietās ātruma ierobežojums ir 50 km/h, uz vietējās nozīmes ceļiem - 90 km/h, bet uz šosejas - 110/h. Uz automaģistrālēm nedrīkst braukt ar ātrumu, kas pārsniedz 130 km/h. Jāatceras, ka apdzīvotās vietās un it īpaši Parīzē krustojumos nav izliktas brīdinājuma zīmes Galvenais ceļš un Dodiet ceļu, tāpēc tajos jāorientējas pēc labās rokas likuma. Drošības jostas obligāti jālieto arī pasažieriem pakaļējā sēdeklī. Obligāti ir arī bērnu drošības sēdeklīši vai paliktņi (atkarībā no bērna vecuma). Pieļaujamā alkohola koncentrācija asinīs ir 0,5 promiles.

Francijā ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus iedala pēc smaguma. Novietojot braucamo neatļautās vietās, tiks uzlikti sodi no 220 (19 lati) līdz pat 5000 FRF (427 lati), skatoties pēc bīstamības pakāpes.

Ja automašīna atstāta neatļautā vietā, to evakuē, īpašniekam par tās aizvilkšanu paziņo ierakstītā vēstulē, kurā ir arī policijas protokols. Mašīna jāizņem 45 dienu laikā no vēstules saņemšanas brīža, pretējā gadījumā automašīnu var iznīcināt vai nodot valstij, kas to pārdod publiskā izsolē.

