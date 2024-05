Padomi nezinītim auto iegādē

Iegādājoties auto, speciālisti iesaka ielāgot dažas gudrības, kuras atvieglos tā pirkšanu un vēlāk arī ekspluatāciju.

Vispirms jānolemj, cik naudas varat maksāt par transportlīdzekli un kādēļ tas jums nepieciešams.

Ja izvēlaties braukt ar lietotu auto, tad, pērkot to, nepieciešams pārbaudīt automašīnas kopējo tehnisko stāvokli, jo bieži skaisti iesaiņots pirkums neatbilst vizuālajam tēlam. Tāpēc der pārliecināties, kādā stāvoklī ir virsbūve un tās krāsojums. Vai jūs apmierina salons, vai jutīsieties pietiekami ērti, kad tajā būs arī pasažieri? Arī riepu stāvoklis nav mazsvarīga detaļa. Aizmāršīgajiem, nepārbaudot to nodilumu, nereti nākas tās mainīt tūlīt pēc auto iegādes. Transportlīdzekli nepieciešams arī iedarbināt un testēt motora, bremžu un amortizatoru stāvokli, kaut vai mazliet izbraucot ar to. Jau pēc atgāzēm varēsiet secināt, kāds ir motora stāvoklis. Ja atgāzes baltas, tad deg dzēsēšanas šķidrums, tas nozīmē, ka var būt bojātas starplikas, deformēta vai ieplaisājusi cilindru galva vai bloks. Ja no automašīnas izpūtēja plūst zili dūmi - deg eļļa. Šajā gadījumā var būt bojāti virzuļu gredzeni, vai slikti darbojas vārsti. Melnus dūmus izdalīs automašīna, kurai nepilnīgi sadeg degviela. Noregulējot vārstus vai karburatoru, šo nepilnību var novērst.

Sarunā ar pārdevēju jānoskaidro, kuri automašīnas mezgli ir remontēti un kāds remonts būtu nepieciešams. Būtu jānoskaidro, vai automašīna avarējusi. Šajā gadījumā tās virsbūve varētu būt cietusi, atstājot nelabojamas vainas. Ja tomēr neesat pārliecināts par savu kompetenci auto tehniskajos jautājumos, tad automašīnas īpašniekam var palūgt atļauju veikt spēkrata tehnisko apskati autoservisā. Meistari novērtēs tā stāvokli.

Nav mazsvarīgs moments - ērta pārnesumkārba. Pieredzējuši šoferi parasti izvēlas auto ar ātrumu pārslēgšanu, bet autobraucēji ar mazāku braukšanas stāžu - automātisko, kaut arī transportlīdzeklis, kurš aprīkots ar šādu pārnesumkārbu, patērē apmēram 1 - 3 litrus vairāk degvielas nekā auto ar parasto ātrumkārbu. Tomēr tā neprasīs tik lielu uzmanību, ātrumus pārslēdzot.

Painteresējieties, kādēļ automašīna tiek pārdota, cik ilgi tā kalpojusi iepriekšējam īpašniekam. Varbūt sarunā pārdevējs atklāj kādu būtisku detaļu, kas var noderēt tālākā automašīnas ekspluatācijas gaitā.

Un visbeidzot, lai nerastos lieki sarežģījumi, nepieciešams arī uzzināt, vai auto ir reģistrēts Latvijā un izgājis tehnisko apskati. To var izdarīt, piezvanot pa maksas tālruni 9004099 (maksa PVN Ls 0,944 minūtē). Nosūtot īsziņu ar transportlīdzekļa valsts numuru uz LMT servisa kodu 9310105, autovadītāji var saņemt informāciju par Latvijā reģistrētajiem transportlīdzekļiem - kad un no kuras valsts auto ievests Latvijā, cik (pēc skaita) Latvijā tam ir bijuši īpašnieki, datus par pēdējo un iepriekšējām tehniskajām apskatēm Latvijā, auto marku, izlaiduma gadu, krāsu, degvielas tipu, nobraukumu u.c. Netiks sniegta informācija par transportlīdzekļa īpašnieku (vārds, uzvārds, adrese), kā arī informācija par policijas meklēšanā esošu transportlīdzekli.