"Piesietam kaķim nav nekādas vainas - viņš taču ir paēdis!"

Redakcijai adresētā vēstulē minēts konkrēts uzvārds, arī tās autore nav anonīma. Taču šoreiz uzvārdus un pagastu neminēšu, jo aprakstītā situācija, pirmkārt, ir mainījusies. Otrkārt, ne jau uzvārdi šoreiz galvenie, bet cilvēku attieksme pret mājdzīvniekiem.

Mēs, cilvēki, tikai domājam, ka esam gudrāki par dzīvniekiem. Ka lopam galvenais ir fiziska labsajūta un pilns vēders. Vēstulē rakstīts, ka saimniece (acīmredzot vēstules autore ir viņas kaimiņiene) savu kaķi tur piesietu apmēram metru garā saitē. Rakstītāja mēģinājusi nabaga gūstekni atbrīvot. "Piesiešanas konstrukcija ļoti sarežģīta - ap kaklu saite kā liellopam, ap pleciem kaut kā savīkšāts, bet ap krūtīm tik cieši savilkta siksniņa, ka tā tik ar nazi varēju aizbāzt garām. (..) "Operāciju" pamanīja saimniece. Pār mani nolija visneķītrāko vārdu straume..."

Cilvēks, kas būtībā nav ne neizglītots, ne bezsirdīgs, nesaprot, ka dzīvniekam, īpaši jau kaķim, nepietiek tikai ar to, ka viņš ir paēdis. Vairāk par visu viņam ir nozīmīga neatkarība, brīvība, mīlestība. Ir sarakstītas neskaitāmas grāmatas par kaķu viedumu, par to, cik ļoti šie dzīvnieki izprot un jūt, kad saimniekam kas sāp, kad ir slikts garastāvoklis, un cenšas pažēlot - ar savu murrāšanu, ar siltumu. Vai cilvēks spēj atmaksāt ar to pašu? Kā redzams, ne visi un ne vienmēr.

Kad ieradāmies pie šīs saimnieces, viņa kaķi bija jau palaidusi brīvībā. Nenoliedza, ka turējusi dzīvnieku piesietu. Tāpēc, ka, lūk, kaimiņienes, intrigantes un sūdzībnieces, vairākkārt esot mēģinājušas kaķi noindēt. Pagasta veterinārārstam gan saslimušo dzīvnieku neesot rādījusi, jo pati esot strādājusi par zootehniķi un labi zinot saindēšanās simptomus.

Savukārt vēstules autore raksta, ka tajā laikā, kad kaķis slimojis, pagasta veterinārārsts vairākiem apkārtnes kaķiem noteicis diagnozi - vīrusu saslimšana. Vairāki dzīvnieki pat nobeigušies.

Sūdzību par piesieto kaķi pārbaudīju kopā ar Pārtikas un veterinārā dienesta Saldus pārvaldes veterināro inspektori Dainu Liepu. Viņa, komentējot šo gadījumu, teica, ka diemžēl dzīvnieku aizsardzības pašreizējā likumā nekas nav teikts par to, ka mājdzīvniekus, tajā skaitā kaķus, nedrīkstētu turēt piesietus. Lai gan arī atzina, ka tas ir patiešām nežēlīgi. Uz mūsu iebildumiem, ka piesietam kaķim taču vēl vieglāk nolikt priekšā saindētu kumosu, saimniece neklausījās - nācās dzirdēt vien pārmetumus, ka mēs katra sūdzībnieka vēstules skraidām un pārbaudām.

Brīvībā palaistā kaķīša (cerams, viņš savās mājās vairs neatgriezīsies) saimniece uzrakstīja paskaidrojumu, kurā atkal apgalvo, ka "zināmu laiku turējusi kaķi piesietu tāpēc, ka viņu regulāri indēja. Lai no tā pasargātu, man viņš bija jāfiksē, lai nestaigātu apkārt."