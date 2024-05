Kā uzbrukt kaitēkļiem?

Iestājies laiks, kad jau briestošo kultūraugu ražu sāk apdraudēt kaitēkļi, kuru iznīcināšana ar ķīmiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem varētu šķist netīkama.

Piedāvājam metodi, kā augļu un sakņu dārzos, arī siltumnīcās saviesušos kaitēkļus izķert ar līmes vairogiem (LV). Tos varētu izgatavot vai nu no nemirkstoša papīra vai plēves, vai arī no plastmasas (piem., jogurta trauciņiem). Pēdējie parocīgāki tādēļ, ka neplivinās un nepielīp objektiem.

Ja vairogs nav izgatavojams no krāsaina materiāla (piem., dzeltenajiem kūdras maisiem), to nepieciešams nokrāsot vēlamajā krāsā ar alkida krāsu. Pēc tam vairogu noklāj ar līmi. Optimālākais variants - ņem ATRRAT līmi, kas domāta peļu izķeršanai, iespiež traukā un, maisot 15 minūtes, lej klāt benzīnu līdz krējuma konsistencei. Tad ar špakteļlāpstiņu to uzklāj uz vēlamās krāsas vairoga un izkar attiecīgajā kultūraugu stādījumā. Vairogu pēc 7 dienām var ar benzīnu nomazgāt, pielabot krāsu un atjaunot līmes klājumu.

Baltie LV izmantojami tripšiem, kāpostu kaitēkļiem, plūmju zāģlapsenēm, no kurām gaišās lido pirms, tumšās pēc ziedēšanas (zāģlapsenes var izķert arī, plūmju vainagā izkarot trauku ar šādu rūgstošu šķidrumu).

Sarkanie LV - laputīm, lapu baltblusiņām, spīdulim, divspārņiem, kāpostu baltenim, kāpostu cekulkodei (tomēr kāpostu kaitēkļiem efektīgāki ir baltie LV).

Novietot vēlams divus līdz četrus vairogus uz 100 m2 - 6 m attālumā vienu no otra, 5, 10, 15 cm virs augiem.

Bez tam augļu dārzos pašlaik intensīvi lidojošo tinēju apkarošanai izlaižamas trihogrammas. Sāk ziedēt arī zirņu sējumi. Saglabājoties siltam laikam, drīz sāks lidot arī tumšais zirņu tinējs, kura kaitīguma novēršanai arī būtu izlaižamas trihogrammas, ja sējums pirms ziedēšanas nav smidzināts ar insekticīdu.

Pēc labības noziedēšanas vēl iespējams veikt apstrādi ar fungicīdiem pret vārpu saslimšanu ar plēkšņu pelēkplankumainību, dzeltenplankumainību, fuzariozi, miltrasu; (pret inficēšanos ar melno pelējumu), ja nav smidzināts pirms ziedēšanas.

Kartupeļu lakstu puve mūsu laukos vēl nav novērota, arī Neg FrY programma vēl nenorāda uz nepieciešamību strādāt ar fungicīdiem. Tomēr līdz ar nokrišņiem un temperatūras pazemināšanos jāsāk pievērst uzmanību arī tam. Informāciju varat saņemt, zvanot uz automātisko atbildētāju 38 39177.