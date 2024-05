Audzē avokado koku

AVOKADO patērē ogļskābo gāzi un ražo daudz skābekļa. FOTO - NO ZENTAS ŠLANKAS ALBUMA

Saldeniecei Zentai Šlankai ir zaļie īkšķīši - viss, ko viņa iestāda, aug.

Pirms vairāk nekā gada viņa puķu podā iestādīja avokado kauliņu. Nu tas izaudzis par 1,60 m garu koku un nelielajā dzīvoklīti aizņem pārāk daudz vietas. Zentas kundze nolēma kādam šo zaļo koku, kuram jau izauguši sānu zari, uzdāvināt. Un gribētājs atradās. Jaunais īpašnieks to novietos privātmājas viesistabā.

Bet Zenta nevar palikt mierā un siltumnīcā iestādījusi jaunu avokado. Ziemā tas skaisti zaļošot viņas dzīvoklītī, bet pavasarī, kad būs krietni paaudzies, varbūt atkal kādam citam iepatikšoties.

Tagad esot pats labākais laiks mēģināt ieaudzēt no spraudeņiem rozes un vīnogulājus. Šajā darbā Zentai arī ir bagāta pieredze. Viņa no dāvinātas rozītes nogriež spraudeni, iesprauž to zemē, uzliek virsū burciņu, un pēc laika stādiņš augot.