Gudra, skaista un dzīvespriecīga

Skolotāja un mūziķa Nikolaja Ivanova ģimenē krasas izmaiņas radīja mazās pekiniešu sugas kucītes Kikas ienākšana.

Kika dzimusi Rīgā. "Mums viņu nācās "adoptēt" pavisam maziņu, vienas rokas plaukstā ieliekamu," atceras Koļa. "Kikas mamma saslima un atteicās mazuli barot, tādēļ pekiniete pie mums nokļuva dažu nedēļu vecumā. Abi ar sievu cēlāmies pat naktī, jo Kika bija jābaro ik pa pāris stundām - ar pipetīti."

Tagad mazajai pekinietei jau pieci mēneši un viņa ir ļoti kustīga - kā ūdenszāle. Savā neilgajā mūžā Kikai nācies apgūt vairākas dzīves gudrības - piemēram, kā sadzīvot ar solīdo 10 gadus veco kaķeni Dumku, kas Ivanovu dzīvoklī jutās kā vienīgā saimniece, tādēļ par jaunā iemītnieka parādīšanos īpaši priecīga nebija. Sevišķi tad, kad šī radībiņa sāka pluinīt Dumkas skaisto un kuplo kažoku. Taču Kika ātri saprata, kad kaķenei labs prāts, kad - labāk netuvoties.

"Pekinieši ir ļoti smalki suņi. Senajā Ķīnā tos turējuši tikai aristokrāti," palepojas Koļa. "Viņa pa gabalu jūt, kurš noskaņots draudzīgi, kurš - agresīvi. Pēdējos ignorē, bet, ja pretimnācējs labvēlīgs, arī sunenīte metas pretim, grib draudzēties.

Esam pieradinājuši Kiku pie stingras disciplīnas. Viņai dzīvoklī ir vairākas guļvietas, bet pa nakti - tikai virtuvē. Gulēt iet kā jau bērns - vēlākais deviņos vakarā, bet 7 no rīta ir augšā, un tūlīt mēs abi ejam laukā, neraugoties uz to, kāds laiks. Kad ienākam no staigāšanas, pirmais gājiens ir uz vannasistabu, kur noslaukām vai arī nomazgājam sabristās kājiņas. Kika saprot, kad saka - brauksim, iesim. Bet, kad pasaku - "avīze", apraujas, jo zina, ka sekos uzsitiens ar avīzi pa dibentiņu, jo pastrādātas kādas blēņas." Atskanot zvanam pie durvīm vai soļiem kāpnēs, Kika nerej kā citi suņi, vien metas sagaidīt atnācēju. Ņiprs rējiens atskan tad, kad Koļa pasit knipi un uzsauc: "Kika, balsi!"

Abiem Ivanovu mīluļiem ļoti patīkot ar mašīnu braukt uz dārzu. Dumka tur dodas medībās, bet Kika, ja nevienam nav laika viņu pieskatīt, tiek piesieta pa stiepli slīdošā saitē. Pekinietei ļoti garšo zemenes un citas ogas, arī gurķi, jebkura veida dārzeņi. "Ēd visu to pašu, ko mēs," stāsta Nikolajs Ivanovs. "Tikai saldumus nedodam. Tos aizstāj rozīnes, kas Kikai arī ir liels gardums."

Ka pekiniete ir ideāla, varbūt šķiet tikai ciemiņam. Esot arī viņai savi stiķi un niķi. Piemēram, neraugoties uz to, ka rotaļlietu kastē ir dažādas spēļlietiņas, arī gluži "nomīlētais", pūkainais mājas gariņš (Domovoi), Kika grauž čības. Tā sabeigti jau pieci pāri. Pie nerātnībām Koļa pieskaita arī kāri pēc alus. Kad noliekot pa tvērienam izdzertu alus glāzi, Kika esot klāt kā lode un cenšoties ar mēlīti aizsniegt un izlaizīt putas."

Lai gan tāda maza radībiņa prasa daudz rūpju, tās atmaksā ar mīlestību un dzīvesprieku. "Dažreiz pārnāku mājās sliktā garastāvoklī, bet nevaru nepasmaidīt, kad, kājām pa grīdu slīdot, pretim joņo mazais spalvu kamols," priecājas Koļa.

Mirdzošām actiņām, vienmēr gatavībā paplosīties vai pārlaist mēli vaigam.