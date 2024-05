Par darba līgumu neslēgšanu

Saskaņā ar jaunā Darba likuma 28. un 40. pantu darba devējs un darbinieks darba tiesiskās attiecības nodibina ar rakstveidā noslēgtu darba līgumu.

Līgumu raksta brīvākā formā

Darba līgumu kā jebkuru civiltiesisku līgumu slēdz rakstveidā divos identiskos eksemplāros. Darba tiesisko attiecību saturs ir darbinieka un darba devēja brīva vienošanās, tādēļ Ministru kabinets vairs negatavos tipveida darba līguma paraugus. Darba līguma teksts varēs atšķirties atkarībā no tā, vai uzņēmumā ir vai nav noslēgts darba koplīgums - darbinieku un darba devēja rakstveida vienošanās par noteikumiem, kas regulē darba tiesisko attiecību saturu, t.i., - darba samaksas kārtību, piemaksas, darba un atpūtas laiku (nolīgto dienas vai nedēļas darba laiku, ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma ilgumu u.c.), kā arī darba aizsardzības organizāciju. Protams, darba līgumā var ietvert arī citas ziņas, kuras līguma slēdzējas puses uzskata par nepieciešamām.

Ja uzņēmumā nav darba koplīguma, tad darba līguma tekstam ir jābūt krietni plašākam, ietverot tajā norādes uz 23 Darba likuma pantiem, kuros ir atsauces uz darba koplīgumu.

Darba līguma pirmajā punktā pēc jaunā Darba līguma prasībām jāraksta dati par darbinieku - vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vieta, un tikai nākamajā punktā ziņas par darba devēju - darba devēja vārds, uzvārds, uzņēmuma reģistrācijas numurs un adrese. Šādu kārtību var pamatot tā, ka darbaspēka piedāvātājs ir darbinieks, bet darba devējs ir tā pircējs.

Paredz rezultatīvāku tiesāšanos

Slēdzot darba līgumu, svarīgi raudzīties, vai tas netiek noslēgts uz noteiktu laiku gadījumos, kur to nepieļauj Darba likuma 44. pants vai Ministru kabineta izdoti noteikumi. Jāievēro, ka, slēdzot darba līgumu uz noteiktu laiku, zūd darbinieka tiesības uz atmaksātu atvaļinājumu.

Ja pastāv darba attiecības, bet darba līgums nav noslēgts, darba ņēmējs paliek zaudētājos, jo par viņu netiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas, un darbinieks zaudē tiesības saņemt sociālos pabalstus bezdarba, slimības, nelaimes gadījuma darbā un citos sociālā riska iestāšanās gadījumos.

Šajā sakarā Darba likums 41. pants dod garantiju darbiniekam, kuram nav rakstveida formai atbilstoša darba līguma, ka, tiesas ceļā pierādot darba attiecības, uz papīra neesošam darba līgumam tiks noteiktas tādas pašas tiesiskās sekas kā rakstveidā izteiktam darba līgumam.

Tomēr te jāatceras, ka darbiniekam kā prasītājam šajā gadījumā būs jāpierāda sava prasījuma pamatotība, respektīvi, ka viņa un darba devēja starpā izveidojušās un pastāv faktiskās darba līguma attiecības. Domāju, ka tas nav tik vienkārši, ņemot vērā to, ka pārējie darba kolēģi, iespējams, nostāsies darba devēja pusē,

Lai pierādītu darba tiesiskās attiecības, varēs izmantot jebkurus likumā pieļautos pierādījumus, tāpat kā citās civilprasībās.

Darbinieku iecietība atkožas viņiem pašiem

Dažos gadījumos darbinieki ir apzināti piekrituši vai pat vēlējušies, lai ar viņiem darba līgumi netiktu slēgti. Piemēram, Valsts darba inspekcijā ir bijušas sūdzības no bērnu māmiņām par to, ka bijušie vīri slēpj to, ka strādā, lai izvairītos no uzturlīdzekļu maksāšanas bērniem. Dažreiz darba līgums pēc darbinieka lūguma netiek slēgts, lai viņš arī turpmāk varētu saņemt bezdarbnieka pabalstu.

Katra šāda sūdzība tiek izskatīta, apmeklējot uzņēmumus. Jāatzīst, ka ir bijušas arī neveiksmīgas "melnā darba" meklēšanas akcijas, jo nereti darba devēji paspēj nelikumīgi nodarbinātos darbiniekus paslēpt. Tādēļ notiek atkārtotas akcijas ar policijas un nodokļu inspekcijas darbinieku piedalīšanos.

Saldū kopš aprīļa par nodarbināšanu bez rakstveidā noslēgtiem darba līgumiem ar naudas sodiem sodīti pieci darba devēji. Sadarbībā ar VID Saldus rajona nodaļas nodokļu inspekciju šogad ir konstatēti desmit darbinieki (Saldus Valsts darba inspekcija - pavisam 11), kuri strādājuši bez rakstveidā noslēgtiem darba līgumiem. Taču reāli šis skaitlis ir lielāks, jo telefonu zvani liecina, ka pārbaužu laikā darbinieki paši, baidoties no darba devēja represijām, piekrituši slēpties vai sniegt nepatiesas ziņas.

Jā, diemžēl ir tādi darbinieki, kuri nevis palīdz likvidēt nelikumības uzņēmumā, bet tās pat veicina, sadarbojas ar darba devēju. Tikai tad, kad paši tiek piešmaukti, nesaņemot pēdējo algu, zaudējot darbu vai iegūstot smagu traumu un nesaņemot likumā paredzētās sociālās garantijas, sāk rakstīt sūdzības valsts instancēm. Bet tad jau ir par vēlu. Tātad - kamēr viss iet gludi un alga ir pietiekama, daudzi darbinieki pat neaptver, ka viņi ir zaudētāji kopš pirmās dienas.

Uz darba inspekciju kāds darba ņēmējs atnāca sūdzēties par to, ka viņam nemaksā algu par papildu darbu. Es pajautāju - cik tad šis cilvēks saņem? - Uz papīra minimālo algu, bet uz rokas līdz šim bija, protams, lielāka.. Pēc šī darbinieka tiesību izskaidrojuma viņam kļuva skaidrs, ka pienācis brīdis, kad jāsāk izjust neizdevīgi noslēgta darba līguma sekas.

Lai novērstu darba līgumu neslēgšanu vai neobjektīvi noslēgtus darba līgumus, ir nepieciešams valsts un visas sabiedrības atbalsts. Manuprāt, valstī būtu jāpārskata nodokļu politika, lai darba devējiem būtu lielāks stimuls godīgi slēgt darba līgumus un maksāt nodokļus. Bet, no otras puses, varbūt būtu vērts arī padomāt par papildu sankcijām, kas piespiestu darba devējus ievērot likumu. Piemēram, par uzņēmējdarbības apturēšanu.