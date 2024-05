Uz autoservisu pie zinošiem meistariem

Next

AUTOMEHĀNIĶIS DAINIS KRŪMIŅŠ atzīst, ka viņam patīk "rakņāties" dārgajos auto mehānismos, jo to uzbūve ir sarežģītāka un "cimperlīgāka", dažreiz ir, ko padomāt.

Ceturto mēnesi Kuldīgas ielā 29 darbojas autoserviss, kurš īsajā pastāvēšanas laikā jau ieguvis pastāvīgu klientu loku.

Jaunās telpas autoservisā vēl nav sakārtotas, kā iecerēts, bet darbs rit uz priekšu. Meistari dienā ir auto labotāji, bet pēc servisa slēgšanas - celtnieki. "Zāle vēl jāremontē, lai klientiem un mums pašiem būtu patīkami," atzīst servisa īpašnieks.

Viņš uzskata, ka meistaru darbam jābūt priekšzīmīgam. Servisā strādā trīs automehāniķi, kuru darbu servisa īpašnieks jau noskatījis agrāk. Divi no viņiem tika ataicināti strādāt uz Saldu no Kuldīgas. Saldenieks Dainis Krūmiņš par automehāniķi strādā jau apmēram 15 gadus, bet deviņus gadus specializējies ārzemju auto uzbūves sīkumos. Īpašnieks atzīst, ka Dainis ir galvenais servisa meistars, uz kura pleciem gulstas smagākais darbs - diagnosticēšana. Bet Raimonds Zaķis nule kā atgriezies no Vācijas, kur kādā servisā trīs nedēļas praktizējās jauno auto modeļu labošanā.

Automehāniķis Dainis Krūmiņš uzskata, ka īstam meistaram, lai salabotu auto, ir jāpārzina tā uzbūve no a līdz z. Viņš automašīnu "kritiskos punktus" jau zinot no galvas. Ar automašīnām esot tāpat, kā ar cilvēkiem, katram modelim ir noteiktas "vājās vietas". Tomēr viņa prioritāte ir spēkratu motoru pārzināšana.

Autoservisa meistari neatņem darbu arī citiem speciālistiem. Specifiskas funkcijas, piemēram, motora galvas remonts vai auto krāsošana šajā servisā nenotiek. Šiem darbiem nepieciešamā aparatūra ir dārga, un, tā kā šie pakalpojumi ir nepieciešami reti, šos darbus var atvēlēt citiem servisiem.

Autoservisā galvenie darbi ir auto metināšana, ritošās daļas remonts, motoru labošana, un, protams, riepu remonts, kas atkal aktuāls kļuvis, iesākoties ziemas sezonai. Uz servisu atbraukušais klients atzīst, ka labāk riepu nomaiņu uzticēt zinošam meistaram, kuram pieejami dažādi šim procesam paredzēti agregāti. Tā ietaupot laiku un nervu šūnas. Mareks Jurgenovskis apgalvo, ka neaizstājams palīgs remontā ir riepu balansēšanas stends. Ar tā palīdzību darbs tiek veikts precīzi.

Ja klients nav padomājis par riepu maiņu, aizbraucot uz autoservisu, var iegādāties apmēram 5 firmu jaunas riepas. Taupīgākiem auto īpašniekiem tiek piedāvātas arī atjaunotas lietotas riepas, kurām meistari dod no viena līdz trīs gadu garantiju. Meistars Dainis Krūmiņš atzīst, ka šīs riepas, lai arī lietotas un atjaunotas, ir daudz drošākas par tirgū pirktajām grieztajām riepām, kuru kvalitāte ir maldinoša. Tomēr meistars atgādināa auto īpašniekiem zināmu teicienu: "Pērkot lētas riepas, var iznākt dārgs automašīnas remonts."

Arī eļļu maiņu šeit izdarīs ātri un profesionāli. Ja klients izdomās servisā iegādāties autoeļļu un arī eļļas filtru, par meistara darbu nebūs jāmaksā.

Katrs vēlas, lai viņa auto tiktu salabots ātri. Klientam ir izvēles iespēja - uz autoservisu var doties ar paša iegādātu detaļu vai arī izmantot servisa pakalpojumu - vajadzīgo detaļu iegādāties uz vietas. Autoserviss sadarbojas ar Kuldīgas firmu "Rezerve", kuras darbinieki stundas laikā saldeniekiem piegādā auto rezerves daļas. Protams, gadoties automašīnai mainīt arī tādas detaļas, kuras nepieciešams pasūtīt tieši no rūpnīcas, tad remonts ievelkas. Meistari autoservisā iegādātai un uzstādītai detaļai dod garantiju.

Runājot par autoservisa iespējām, meistari ar lepnumu atzīst, ka telpu plašums un speciālais pacēlājs ļauj tikt klāt arī smago automašīnu un pat autobusu motoriem un ritošajai daļai. Tāpēc uz servisu brauc smago auto īpašnieki ne tikai no Saldus, bet arī no kaimiņu rajoniem.

Autoservisa īpašnieks jau plāno pavasarī paralēli autosalona tīrīšanai klientiem piedāvāt arī auto mazgāšanu. Viņš vēlas, lai šī auto darbnīca atbilstu savam nosaukumam - autoserviss.