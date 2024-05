Kā "Volga" pārtapa par hibrīdauto

JĀŅA BĒRZIŅA hobijs ir autosports, bet otra, ne mazāk mīļa, aizraušanās ir autopārbūve.

Jānis bija iegādājies 1976. gada GAZ-24 jeb "Volgu", kura savā ziņā ir vēsturiska mašīna, jo tās pirmais īpašnieks bijis aktieris Edgars Liepiņš. Tomēr tās tehniskais stāvoklis jauno īpašnieku neapmierināja, jo motors kalpoja pēdējos kilometrus. Jāņa galvā dzima doma no auto izveidot ko nebijušu.

Kā izlēmi "Volgā" iemontēt cita spēkrata motoru?

- Mans draugs teica, ka tiek pārdots "Forda" motors. Un, tā kā man patīk jaudīgas automašīnas, tad prātā ienāca doma ielikt "Volgā" "Forda" dzinēju. Skatoties pēc izmēriem, apmēram noteicu, ka šī ideja varētu realizēties. Pēc neilga laika mani neapmierināja motors un to apmainīju no 2,8 uz 2,9 litru motoru. Manas fantāzijas lidojums ar to nebeidzās, jo dzinējs tagad ir pieslēdzams pie kompjūtera.

Vai tu aprobežojies tikai ar motora maiņu?

- Protams, nē! Izdomāju, ka mašīnai jābūt līdzīgam sporta auto. Ieliku "Forda" tiltu, bet, tā kā tas ir mazāks nekā "Volgai", tad, lai paplašinātu riteņu bāzi, saliku virsū "flančus" un dabūju sporta auto diskus un klučus. Tagad no oriģinālās "Volgas" riteņu bāzes izmēriem tas kļuvis par 0,29 m garāks. Arī amortizatori ir mainīti un uzlikti cietāki. Ja auto tiek uz zemes ceļa, tai līdzvērtīga nav.

Automašīnas aizmugurē ir iebūvēts bloķētais tilts. Uzlikts speciāls spoilers, kas pie noteikta ātruma spiež aizmuguri pie zemes. Tas ir noskatīts no rallija automobiļiem. Manējai "Volgai" spoilers ir "Mitsubishi" rallija mašīnas prototips, kuru speciāli izgatavoja meistari Rīgā. Tomēr tas man nepatika, un to nedaudz pārtaisīju. Spoilers, izmantojot vēja plūsmu, nodrošina automašīnas stabilitāti.

Salonu pārtaisīju. Tas no neērtā "Volgas" salona pārtapis par ērtu, tajā varu braukt kaut pusguļus. Ja salonā nejūtos ērti, ar tādu auto nevaru pabraukt. Tagad sēdekļi ir no "Mazdas". Panelis arī ir speciāli pārvilkts. Ziemā nesalstu, bet vasarā nekarstu. Tā kā esmu slinks, automašīnā ir automātiskie logi. No "Volgas" palikusi vairs tikai daļa virsbūves.Tomēr teikt, ka auto būtu gatavs, vēl nevaru. Vēlos palielināt arī motora jaudu no 160 ZS uz 200 ZS un vēl ieviest dažus jauninājumus. Bet domāju, ka līdz vasarai tas būs izdarīts.

Cik lielu ātrumu auto var sasniegt?

- Ātrums ir sasniegts pietiekami liels (no 100 līdz 300 km/h).

Kāpēc tev tāda "hibrīdmašīna" ir nepieciešama?

- Galvenais mans vadmotīvs, veidojot šādu "Volgfordu", ir pārsteigt apkārtējos, lai neviens nepaliek vienaldzīgs, ieraugot manu mašīnīti un redzot, ka ar izdomu un darba sparu var panākt daudz. Tajā ir savāktas detaļas no "Forda", "Mazdas", "Audi", "Mercedes". Es jau dažreiz smejot saku, ka mašīnai vajadzīgi tikai spārni un tā spēs arī lidot. Protams, auto nepieciešams arī praktiskais pielietojums. Tā kā tam ir stiprs pakaļējais tilts, izmantoju to sporta mašīnas transportēšanā.

Radītā automašīna ir manas fantāzijas un mana darba auglis. Iebūvējot spēkratā motoru, gribēju pārliecināties, vai vēl kaut ko var pārtaisīt. Tāpēc, ja manās rokās nonāk kāda detaļa, tad pie sevis nosaku: jāietilpst, un tikai tad tiek mērīts, domāts, kā to dabūt konkrētajā vietā.

Vai tavs"Volgfords" neizmaksāja pārāk dārgi?

- Uzskatu, ka dārgākais, kas ielikts auto, ir mans darbs un smadzeņu piepūle. Par pārējo tika domāts, kā iznāk lētāk. Pārbūvē pārsvarā izmantoju lietotas detaļas.

Tu tagad jūties tik liels speciālists, ka varētu pārveidot jebkuru automašīnu?

- Kaut ko jau es saprotu par spēkratiem, bet, ja nepieciešams, nekautrējos padomu lūgt meistariem un arī auto sportistiem. Daudz palīdzējuši meistari no "Saldus auto", it īpaši - metināšanā. Liela nozīme ir arī tam, ka pats esmu autosportists. Tagad braucu ar "Porsche", ar kuru savulaik brauca Andris Dambis, un autokrosā Latvijā turos "spicē".

Automašīnu pārbūve ir mans hobijs, bet idejas smeļos no sporta "autiņiem".