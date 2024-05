Ziemeļvidzemes eksprompts

Dzīves improvizācijas man visbiešāk saistās ar ceļojumiem. Arī šoreiz tā bija - necerēti nonākot skaistās krustcelēs, jāizklāj savā priekšā karte un jāzīlē, pa kuru ceļu doties tālāk. Protams, nedomājot, kas notiks, kad satumsīs gada gaišākās naktis.

Guļammaisi, termoss ar karstu kafiju, fotoaparāts, karte, nedaudz naudas, ceļabiedrs... un mērķis, no Saldus izbraucot 22. jūnija pēcpusdienā, - apmēram Cēsis.

Visi ceļi pilni braucēju - viņi mūk no pilsētas. Pirms Rīgas "Lāču" maizes ceptuvē nopērkam savu iecienīto "Citronmaizi", bet aiz Rīgas izvēlamies braukt caur Siguldu, kurā sen nav būts. Kaut kas te ir noteikti mainījies - ir nogruvuma sekas Turaidas pilskalnā. Sakritušie koki biedē.

Pāris kilometrus aiz Turaidas - mežmalā neticami gardas zemenes. Pielasu divas saujas ogu. Tās ir tik nogatavojušās, ka liekas - šī ir vienīgā vieta uz pasaules, kurā iespējams kaut kas tik labs. Un šaurā šoseja, kurai abpus aleja, ir visaicinošākā, kas ceļojumā var būt.

Straupe

Kaut arī rokās turu karti, senā Straupe manā priekšā iznirst negaidīti. Te esmu pirmoreiz. Pils komplekss, parks, dīķītis. Pils vienā spārnā - valsts narkoloģiskā slimnīca, bet par to liecina vien pālksnīte pie kādas ieejas un lielāka norāde ceļa malā. Klusums un saules apspīdēts miers. Un tīrība. Man patīk pagalms. No tā var labi izpētīt mazos pils logus, pakšus, stūrīšus un torni. Varbūt pa kādu logu aiz maziem aizkariņiem tiekam vēroti, bet man vienalga, es tikai brīnos. Pirmoreiz redzu, ka pils savienota ar baznīcu. Bet baznīcai nav zvanu torņa, tas atrodas netālu, parkā. Toties baznīcas galā ir apjumtas āra kāpnes, kas ved uz otro stāvu. Skatos un domāju - nemaz nav jābrauc uz Bavāriju, lai redzētu ko tādu.

Uz mazā akmens tilta pie dīķīša cenšos sameklēt vietu, no kuras paveras aina kā Straupes simbolā - pils spārns, kura galā tornis, un vēl līdzās esošas ēkas jumta fragments. Atrodu. Tajā brīdī ir skaistas debesis - zilas, ar mākoņiem kā izvilktām sintētiskām dzijām.

Sākam prātot par ezeriem, kas bija minēti pie stāvlaukuma izvietotajā informācijas stendā. Ataust prātā - man par tiem ir stāstīts. Unikālie dabas objekti jāredz! Mazā veikalā pārdevēja laipni izstāsta ceļu - uz priekšu, aiz "Šķesteriem" (kafejnīcas) - pa kreisi, un tālāk norādes būšot.

"Vējiņi"

Koptiem labības laukiem un labi uzturētai kolhoza fermai līdzās ir "Vējiņi". Šajā lauku sētā dzīvo cilvēki, kam gleznainās Braslas upes senlejā pieder pazemes ezeri.

Kad te ierodamies, ir vakars, un citu tūristu tikpat kā vairs nav. Laipni sagaida "Vējiņu" saimniece Melita. Viņa paņem divus gaismas lukturus, nosaka kaut ko par gumijas zābakiem, un dodamies. Bez pavadoņa uz ezeriem nedrīkst iet. Taka uz apskates vietu tai sagatavo - smaržo vīgriezes, dzied putni, nemanāmi plūst upe. Braslas krasti ir gleznaini un stāvi, bet ūdens - dzidrs un tīrs. Saimniece stāsta, ka upes krastos mīt dažādi meža dzīvnieki - vāvere, lapsas, ūdri, bebri, ūdeles -, līdz paziņo, ka esam klāt. Somas pakarinām uz speciāla turētāja un pa stāvām trepēm kāpjam tieši pazemē. Pie sevis smejos: "Te tev nu bija - nekad neiet alās..." Jāsaliecas, un tad jau esam telpā, kurā var gandrīz iztaisnoties. Tumšs. Pretī dveš vēss svaigums.

Melita ar kaut ko pašļakstina ūdeni, bet mēs, ceļotāji, sēžam mitrās alas smiltīs un klausāmies stāstījumu. Par ezeriem tapis zināms 1985. gadā, tad tos uzmērījis dabas pētnieks Guntis Eniņš. Pēc tam mērīts vēl. Luktura gaisma apspīd dzidru ezeriņu. Tajā ir skaidravota ūdens, ko var lietot uzturā. Kā ūdenī, tā gaisā cauru gadu nemainīga 5 - 6 grādu temperatūra.

Mēs redzam vienu ezeriņu, bet aiz alas līkuma esot sēklis, pēc tam - vēl viens ezeriņš. Ūdenslīdēji stāstot arī par trešo ezeriņu citā virzienā. "Ir ceļotāji, kas pie mums atgriežas ar gumijas laivu, speciālu tērpu un izbrauc no viena ezera uz otru," - tā Melita.

Viņa aizved uz vēl vienu alu. Te mūs sagaida gumijas zābaku "koks". Pārģērbjam apavus un lienam alā. Šī ala ir gara, tai cauri tek avotiņš, veidodams oļainu upīti, kas vietām ir ļoti sekla, bet vietām tajā mazi bērni var piesmelt zābakus. Brienam, te izslējušies visā augumā, te saliekušies tiktāl, ka deguni skar ceļgalus. Galā, kur ieraugām alā ietekam avotiņu, - tik plaša telpa kā svinību zāle. Prieks, bet... jālien atkal atpakaļ.

Pēc alas gaiss laukā liekas piekarsis un blīvs. Atgriežoties "Vējiņos", ir patīkama noguruma izjūta - kā pēc labas sportošanas. Ja saimnieki būtu pabeiguši jauno viesu māju pļaviņā pie upes, kas zina, varbūt paliktu pie foreļupes Braslas nakšņot.

Ungurmuiža

Pēc lētām vakariņām gaumīgajā "Šķesterī" - atkal ceļā. Ap Valmieru tik daudz muižu, ap Cēsīm - arī. Kurp doties? Jau pabraucam Valmieras virzienā, kad pārdomājam un griežam apkārt, lai dotos uz Cēsīm. Tur arī nekad neesmu bijusi.

Piebraucam pie Unguru ezera. Te ierīkots kempings, un tas mudž no atpūtniekiem. Miera nav, bet gan jau klusums iestājas un izgulēties var. Vienā peldētavā jauns vīrietis māca sievieti braukt ar vējdēli. Viņa ceļ buru, bet tā neklausa un pēc brīža jau atkal ir ūdenī. Ideāla vieta, kurā mācīties, - jo ezerā var tālu iebrist.

Mazliet tālāk uzraksts norāda, ka ceļa pretējā pusē ir Ungurmuiža. (It visur šeit ir vienādi noformētas norādes par dabas vai kultūras pieminekļiem.) Savdabīgo koka celtni patlaban atjauno par Eiropas naudu (tā vēsta plakāts), tai līdzās mastā plīvo Eiropas Savienības karogs. Kad atjaunos, ēka būs skaista - sarkana ar baltiem nelieliem logiem un lielu pulksteni virs ieejas. Kā gan te paspēs darbus pabeigt līdz 3. augustam, kad uz muižas 270 gadu svinībām tiks aicināts ikviens Latvijas piļu un muižu apceļotājs?

Tiesa, daudz kas jau izdarīts. Vecais parks, kurā lieli koki vietām saauguši krustām šķērsām, jau sakopts. Var redzēt, ka te cilvēki strādā neatlaidīgi, dara soli pa solim. Attīra akmens žogu, kas ieskauj parku, dēsta ķeizarkroņus, ar maziem baltiem oļiem bruģē celiņus. Parkā neparasts ir 1753. gadā celts, apskatei atjaunots tējas namiņš. Ko tādu nebija gadījies redzēt. Atliek vien iztēloties, kā pirms gadsimtiem dāmas un kungi pēc pastaigas šeit ieradās uz tasi tēja un sarunām...

Mirttantes pagasts

Kartē - divi ezeri (Raiskuma un Auciema) viens otram galā, bet līdzās - muižiņa. Nogriezušies pa labi no Cēsu šosejas, braucam turp un priecājamies, cik koptas ir lauku sētas. Nekā īpaša, tikai nopļauts, ziedošas puķu dobes un sazārdots siens. Un glītas māju norādes - viena aiz otras. Kādā ceļgalā - pat iekopta puķudobe.

Raiskuma centrā vairāki veikali. Ieejam vienā. Pirmajā mirklī liekas, ka tajā maz kas mainījies kopš padomju laikiem. Pie loga nolikts plastmasas galds un pāris krēslu, uz viena no tiem izlaidies saldi guļ papūris kaķis. Pārdevēja runā ar jaunu vīrieti. "Jūs no Saldus?" - viņš negaidot uzrunā mūs. "Mēs - no Raiskuma!" Saprotu - man mugurā "Saldus Zemes" krekliņš... Jūtos nedaudz lepna.

Centrā - maza estrāde. Tā greznota ar meijām un vainagiem - jau šovakar te svinēs Jāņus. Bērni mēģina dziesmas, kāds vīrietis pāri deju laukumam nes ar alu pildītus plastmasas traukus, ir salikts ugunskurs.

Pa izpļautu parku aizejam līdz ezeram. Arī te līgos un degs ugunskurs - līdzās vecai akmens ēkai, par kuru īsti nav saprotams, kas tā bijusi. Savādas izjūtas - tāda kā svētku noskaņa.

Muižiņa - kā daudzas Latvijā. Vienā stūrī tiek labota, otrā - drūp. Ēka apdzīvota - tajā ir pasts un dzīvokļi, kādreiz te bijusi mežsaimnieku skola. Muižas priekšā - aizlaists dārzs, kurā par eksistenci cīnās rozā pojeņu krūmi. Balts kaķis tup starp padrupuša betona žoga stabiņiem. Grasos nofotografēt, bet, kamēr kārtoju fotoaparātu, peļu junkurs sabīstas un aizmūk.

Raiskumā pēc ilgiem gadiem, bet, ja labi padomā, varbūt pat pirmoreiz mūžā redzu, ka cilvēki nāk līgot. Centrā ienāk bariņš tautiskā apģērbā saposušos pieaugušo un bērnu ar vainagiem un jāņuzālēm. Pēc tam aizbraucot satiekam jaunus puišus, ar alus pudelēm un zālēm rokās, arī - jaunu sievieti ar bērnu, vēl kādu... Visi iet līgot.

Saldū, nezkuro reizi skatoties "Limuzīnu Jāņu nakts krāsā", uzzinu, ka esmu bijusi pagastā, kurā dzīvoja Mirttante.

Ceļojums turpinās.