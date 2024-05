Taureņa raksts uz sejas?

"Nelietoju alkoholu, ilgas stundas nepavadu salā, tomēr uz ādas parādījies zilgans dzīslojums..." Kuperoza āda jeb āda ar paplašinātiem asinsvadiem var arī nebūt nepareiza dzīvesveida rezultāts.

Nevajag vainot sevi

"Visbiežāk kuperoza āda ir cilvēkiem, kuriem trausli asinsvadi, kas plīst un veido ar aci saskatāmu tīklojumu, ir iedzimti," skaidro ārste kosmetoloģe Ināra Šate. "Negatīva ietekme uz ādu ir arī vides piesārņojumam, tīklojuma veidošanos var izraisīt ādas slimības, piemēram, demodikoze jeb ādas ērce."

Ja tīklojums jau izveidojies vai arī, ja ģimenes locekļiem raksturīga kuperoza āda (ja, piemēram, tāda ir vecākiem), ieteicams izvairīties no faktoriem, kas veicina asinsvadu paplašināšanos, - ierobežot kafijas, tējas lietošanu uzturā, sargāt ādu no sasilšanas. Nevajag lietot spirtu saturošus losjonus vai krēmus, kuru sastāvā ir vazelīns, - to var noteikt, krēmu nedaudz uzsmērējot, - tas ir biezs un samērā grūti izlīdzināms. Krēmam jābūt vieglam, tādam, kas nodrošina gaisa piekļuvi ādai un tās vēdināšanu. Nav ieteicamas pirtis vai infrasarkanās saunas, un arī sauļošanās var veicināt tīklojuma rašanos vai paspilgtināšanos.

Arī pareizam dzīvesveidam ir nozīme. Lai nepiepūlētu asinsvadus, jācenšas izvairīties no aizcietējumiem - tātad jālieto uzturā šķiedrvielas, dārzeņi, bet jāierobežo ass, pikants un karsts ēdiens. Asinsvadus stiprina A vitamīns, burkāni, citroni, kā arī kontrastmazgāšana (sākt un beigt ar aukstu ūdeni) vai ādas viegla norīvēšana ar ledus gabaliņu - tā var būt sasaldēta tēja (vislabāk salvijas), minerālūdens vai pat parasts ūdens.

Pats var kopt, bet ne ārstēt

Šāda ikdienas kopšana var palīdzēt, lai asinsvadi nepaplašinās vai arī kuperoze neattīstās tālāk. Vai iespējams likvidēt jau paplašinātus asinsvadus? Daktere Šate saka - vairumā gadījumu tas iespējams, ja vien pacientam pietiek pacietības, uzņēmības un arī līdzekļu, bet tad nepieciešams individuāli sadarboties ar ārstu kosmetologu. Tam nepieciešama gan īpaši izraudzīta kosmētika, gan procedūras un pēc ārsta atzinuma - varbūt arī lāzerterapija.

"Bet arī tad, ja ārsts konstatē - izmaiņas ādā ir neatgriezeniskas, tas vēl nav pasaules gals," mierina Ināra Šate. "Dekoratīvās kosmētikas piedāvājums ir pietiekami daudzveidīgs, lai katrs tajā atrastu piemērotu līdzekli, ar ko nomaskēt problemātiskās vietas uz ādas."

Ražotāji atvieglo ikdienu

Arī kosmētikas līdzekļu ražotāji sākuši pievērsties klientiem, kam ir problemātiska āda, un izgatavot gan speciālos, gan ikdienas kopšanas līdzekļus "ādai ar īpašām vajadzībām", tajā skaitā - ar paplašinātiem asinsvadiem. Pazīstamā kosmētikas izstrādājumu ražotāja firma "Dr. Irena Eris" izstrādājusi līniju "Āda ar kapilāru problēmām", kas ievērojami atvieglos ikdienas kopšanu cilvēkiem ar kuperozu ādu. Līnijā ir pilns kopšanas līdzekļu kopums: alkoholu nesaturošs toniks, pieniņš kosmētikas noņemšanai, krēms ādai ap acīm, mitrinošs un barojošs krēms. Tajos izmantotas asinsvadus nostiprinošas, savelkošas un sašaurinošas vielas, kas mazina tūsku, apsārtumu un kapilāru trauslumu un plīšanu, kā arī jaunu defektu veidošanos. Iepazīstoties ar šo izstrādājumu sastāvu, redzams - te ir plaši pārstāvēta augu valsts - Ginko biloba, arnika, ciprese, zaļā tēja, zirgkastaņa, mirte, vīnogu kauliņi... Par sasniegumu tiek uzskatīts paņēmiens, kā sadalīt K vitamīnu, kas veicina asinsvadu sieniņu nostiprināšanu, - šis komponents izmantots ERIS krēmā ar K vitamīnu. Šis krēms domāts ne tikai cilvēkiem ar paplašinātiem kapilāriem, bet arī ādas ikdienas kopšanai atveseļošanās periodā pēc operācijām un traumām, veicinot apsārtuma un zilumu samazināšanos.