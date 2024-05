Ziemas riepu izmantošana Eiropā

Autovadītāji, kas dodas ar savu auto ārpus Latvijas ziemas mēnešos, bieži vien nezina, kādas prasības par ziemas riepu izmantošanu ir noteiktas citās Eiropas valstīs.

Latvijā transportlīdzekļu īpašniekiem auto jāpiemēro ziemas apstākļiem no 1. oktobra līdz 1. decembrim, nomainot vasaras riepas pret ziemas vai vissezonu riepām. Ceļu satiksmes noteikumu 182. punktā teikts, ka laika posmā no 1. decembra līdz 1. martam visi automobiļi un autobusi, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 t, obligāti jāaprīko ar riepām, kas paredzētas braukšanai ziemas apstākļos.

Arī Igaunijā, Somijā, Zviedrijā, kā arī Austrijā no 1. decembra noteikts, lai auto būtu aprīkots ar ziemas riepām. Tomēr Igaunijas un Zviedrijas likumi paredz, ka ar ziemas riepām jābūt aprīkotiem tikai tur reģistrētiem transporta līdzekļiem. Ja Latvijas automobilis 30. novembrī uz Igauniju izbrauks ar vasaras riepām, tad visu ziemu varēs braukt pa Igaunijas ceļiem, nenomainot riepas.

Ārlietu ministrijas konsulārais departaments autotūristus informē, ka valstis, kur ziemas riepas nav obligātas, bet kur tās drīkst izmantot, ir Lietuva, Polija, Vācija, Francija, Luksemburga, Beļģija, Nīderlande, Dānija un Zviedrija.

Dažās valstīs ir noteikts laiks radžotu riepu izmantošanā - Beļģijā (no 1. novembra līdz 31. martam), Luksemburgā (no 1. decembra līdz 31. martam), turklāt ar radzēm nedrīkst braukt ātrāk par 90 km/h. Somijā ar radžotām riepām drīkst braukt no 1. oktobra līdz Lieldienām. Lietuvā riepas ar radzēm atļauts izmantot no 1. novembra līdz 1. aprīlim, Igaunijā - no 15. oktobra līdz 1. maijam. Latvijā un Zviedrijā šis periods ir visgarākais - no 1. oktobra līdz 1. maijam.

Tomēr ir valstis, kur riepas ar radzēm ir vispār aizliegtas, - Lielbritānija, Nīderlande, Čehija, Polija, Vācija, Itālija. Tāpēc, lai uz katras robežas nebūtu jāmaina riepas, vislabākais risinājums ziemā - bezradžu ziemas riepas ar apzīmējumu "M + S".