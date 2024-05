Margrietas senais vārds

Sestdien vārdadienu svinēs sena vārda īpašnieces Margrietas. Arī Saldus rajonā dzīvo dažas no viņām. MARGRIETA JEFIŠOVA dzīvo un strādā Lutriņu pagastā.

Margrietu Jefišovu satieku Lutriņu pastā darbadienas rītā, kad tiek šķirotas vēstules un avīzes, kas jānogādā abonentiem. Šeit nostrādāts jau desmit gadu, un pa šo laiku kājām nostaigātie un ar velosipēdu nobrauktie kilometri, piegādājot pastu, mērāmi tūkstošos. Kaut pati Margrieta atzīst, ka viņas iecirknis ir neliels, gandrīz katru dienu tiek mēroti apmēram 18 kilometri. Darbs viņai patīkot, jo pastnieks vienmēr ir gaidīts jebkurā mājā. Reizēm tas ir arī vienīgais cilvēks, ar kuru pensionārs, dzīvodams tālākā pagasta viensētā, satiekas regulāri. Margrieta teic, ka nereti, kad cilvēkam sirds ir pilna, viņai jākļūst arī par biktstēvu, kuram tiek uzticēti dzīvesstāsti un noslēpumi.

Margrietas dzimtā puse ir Bārta, bet uz Saldu atnākusi mācīties tehnikumā, kur apguvusi veterinārfeldšeres profesiju. Šeit viņu noskatījis arī vīrs, un tāpēc pēc tehnikuma beigšanas jaunā ģimene palikusi Saldus pusē. Izvēlētajā profesijā iznācis strādāt neilgu laiku, jo dzimuši bērni. Tomēr no lopiņiem viņa nav varējusi atteikties. Vēl tagad kūtī mauj govs, kas kuplajai ģimenei dod pienu.

Gaviļniece ir izaudzinājusi četras meitas un dēlu, no kuriem trīs jau izgājuši lielajā dzīvē. Bet ģimenes acuraugs tagad ir mazmeitiņa, kuru meita viņai uzdāvinājusi piecdesmit gadu jubilejā. Vecaimammai atpūsties nav laika, jo jāstrādā, jāizravē kartupeļu un biešu lauks. Bet pašas priekam sastādītas puķes. Vaicāta, kuras no puķēm ir tās mīļākās, varbūt margrietiņas, viņa atbild: "Visi ziedi ir skaisti. Arī margrietiņas." Tomēr puķudobē visvairāk iepriecina narcišu un liliju ziedi.

Margrieta stāsta, ka Liepājas pusē savulaik viņas vārds bijis ļoti populārs. Ne velti tas pirmo reizi dokumentēts 1689. gadā Liepājā. Šis personvārds aizgūts no latīņu valodas, kas tulkojumā nozīmē pērle. Savējo viņa saņēmusi mantojumā no krustmātes. Ar vecāku doto vārdu Margrieta ir apmierināta, bet ikdienā to dzirdot nosaucam ļoti reti, jo pilnā vārdā viņu uzrunā tikai brālis.