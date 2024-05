Marijas dārzā zied maigi un spuraini

DIŽAIS DADZIS. Literatūrā sacīts, ka tā klātbūtne dārzā atbrīvo cilvēku no stresa un negatīvām emocijām, jo augs uzņemot tās sevī.

Mariju Hausmani saldenieki pazīst kā ziedu salona īpašnieci. Taču viņa atrod laiku darbu saistīt ar aizraušanos - viņas dārzs ir zaļš un ziedošs, un joprojām ir tapšanas stadijā.

Šovasar īpaši iepriecinājuši divi jauki pārsteigumi. Nule, trešajā gadā pēc iestādīšanas, sākusi ziedēt mūspusē ne tik bieži sastopamā puķe - juka. Tā ir dienvidzemju pricese, kuras zvanu plaukšanu kopējam jāgaida ļoti pacietīgi. Toties nu slaidā kātā tā izveidojusi krāšņu baltu zvanu ziedkopu, kas eleganti šūpojas vējā.

Līdzās žogam šogad sakuplojis dadzis ar platām, sudrabotām un maigām lapām, kuru malās izvietojušās asas adatas. Vēl būdams niecīgs stādiņš, dadzis dārzā tika nokļuvis tikai pērnvasar. Nu tas līdzīgs lielam krūmam, kam zālājā vajadzīgs plašums. Vēsā un lietainā laikā sudrabainās lapas kļūstot košāk zaļas. Sudrabainais dārza skaistulis izaudzis varen garš un noteikti pārsniedz divus metrus. Bet, lai precīzi izmērītu, būtu jāņem talkā kāpnes. Dadzis jau rieš spurainas ziedu pogaļas. Lai gan uzskata, ka asie diždadži aizbaida ļaunus cilvēkus un pasargā sētu no garnadžiem, laikam gan ne visi to zina. Kādu rītu Marijas kundze ar apbēdinājumu konstatēja, ka no ielas puses kāds noplēsis dadža divus zarus. Plēsēju nav atturējušas pat asās dadža adatas. Nu kam tāds durstīgs zars vajadzīgs, ja tas savu krāšņumu vislabāk spēj parādīt, augot dārzā?

Pērn iesākās un šogad turpinās nelielā baseina veidošana. To izklāja ar baseiniem paredzētu plēvi, tā nu jānostiprina ar akmeņiem gan pamatos, gan no malām. Īpaši jauki ir jūras nogludinātie oļi, ar ko izklāts topošās ūdenstilpnes pamats. Tie atgādina apaļas pankūkas. Dārza saimniece smejas, ka atvestas trīs kravas ar nelieliem akmeņiem, un tad licies par daudz. Nu izrādās, ka pietrūkst. Baseinā būšot arī neliela strūklaka.

Bet pie mājas tūjā ieaugusi karaliska lilija, kurai kopdzīve ar krūmu nākusi par labu - smaržīgie zvani šūpojas garumgarā kātā, izceļoties uz krūma zaļā fona, un lilijas bērni jau savairojušies starp krūma saknēm.