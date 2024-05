Amazone, kura dod pienu

Lai arī kazas tautā iesauktas par vellaģīmjiem, tomēr ir mīļi dzīvnieki, kuru piens palīdz atgūt veselību ne vienam vien sirdzējam. Saldeniece MILDA PANĒVICA kazu sākusi audzēt, lai mazbērniem būtu veselīgs uzturs.

To, ka kazu var turēt arī pilsētā, kur ganību nav, pierāda Mildas Panēvicas piemērs. Viņa dzīvo Saldū, Saules ielas privātmājā, kur apbūve ir blīva un ganībām platības neatrast. Tāpēc, tikko ir pļaujama zāle, to saimniece savai aizbilstamai ik dienas gādā Cieceres krastos. Bet ziemai sienu nopērk.

"Kad piedzima mazbērni, lai viņi būtu veseli, bija nepieciešams kazas piens," stāsta Mildas tante. Pirmā kaziņa Zuze nopirkta Zirņu pusē pirms desmit gadiem. Kaut kazas saimniece bija dzīvojusi uz laukiem, tomēr Zuze bija viņas pirmā kaza. Tāpēc visas ēdināšanas gudrības nācies apgūt no nulles - lasījusi literatūru un mācījusies no savām kļūdām. Tagad viņa zina, ka kazai nevar dot ābolus un bumbierus ar serdi. Viņai bijusi rūgta pieredze, jo kaziņai, saēdoties neattīrītus augļus, uzpūties vērders, tāpēc bija jāmeklē veterinārārsta palīdzība. Mildas kundze atzīst, ka katrai kazai tomēr ir savas ēšanas īpatnības. Viena ēd vairāk, otra mazāk, vienai garšo tas, otrai atkal cits. "Kaza pati zina, kas ir garšīgākais, un no tikko nopļautas zāles vispirms izlasa to labāko", teic kazas saimniece. Lai ēdiens būtu pilnvērtīgs, neiztrūkstošas kazu ēdienkartes sastāvdaļas esot arī sāls un dažādas minerālvielas, ko iegādājas veterinārajā aptiekā. "Domāju, ka kazas piena garša ir atkarīga no tā, ar ko kaza barota", pārdomās dalās saimniece. Viņai, ciemojoties Jūrmalā pie radiem, kuriem arī ir kazas, to piens licies negaršīgs, tam bijusi īpatnēja piegarša. Saimniece domā, ka tas tāpēc, ka viņu kazas ganījušās mežā, kur aug augi ar spēcīgu smaržu. Cilvēkam, kurš pieradis uzturā lietot govs pienu, pie kazas piena pierast ir grūti, jo tas ir treknāks un ar īpatnēju sāļu piegaršu. "Bet tas ir veselīgāks," piebilst saimniece, un stāsta gadījumus, kad viņas kazas piens palīdzējis ne vienam vien sirdzējam.

Pirms desmit gadiem iegādāties kazas pienu bijusi problēma, tāpēc ārsti, zinādami, ka Mildas kundzei ir kaziņa, sūtījuši pacientus pie viņas, īpaši tos, kuriem problēmas ar elpošanas ceļiem. Viņa atceras, ka kādam astmas slimniekam kazas piens palīdzējis izvairīties no lēkmēm.

Tagad Panēvicas kundze audzē otru, Zānes šķirnes kaziņu Amazoni, kura no savas mātes atšķiroties ar raibumiem. Šogad viņa atslaukusies trešo reizi. Saimniece atzīstas, ka visgrūtāk ir šķirties no mazajiem kazlēniem, jo tie ir iemīļoti. Bet, paredzot drīzu šķiršanos, tiek meklēti cilvēki, kuri kaziņas audzēs ar mīļumu. Pēdējie kazlēni nesen uzdāvināti kādai ģimenei Zirņu pagastā.

Kazlēni parasti atskrienot martā, un jau pēc piedzimšanas esot tīri sprigani. Tomēr marts ir auksts mēnesis, tāpēc, lai nenosaltu, tie parasti tiek nesti istabā. Tad mazbērniem esot lielais prieks, kazlēni tiek apčubināti ik brīdi. Kazu māte pēc mazuļu atņemšanas paliek tramīga, tadēļ viņu ved uz istabu paraudzīties, kā mazajiem sokas. Pārliecinājusies, ka tiem nekas nekaiš, kazu māte paliekot mierīga. Saimniece stāsta, ka lopiņam pret saviem bērniem ir tāda pati mīlestība kā cilvēkiem.

Katrai kaziņai ir savs raksturs un arī īpatnības, tāpat kā vārds. Amazonei izraudzīts upes vārds, lai tā būtu tikpat bagāta ar pienu, cik upe ar ūdeni, tomēr viņa esot slinkāka piena devēja nekā savulaik māte. Saimniece steidz piebilst: "Toties Amazones piens ir treknāks par Zuzes pienu." Kaza katru dienu dodot apmēram trīs litrus piena, kura pietiekot gan pašu ģimenei, gan diviem kaķiem.