Bizīšu pinamā mašīna

DEMONSTRĒ PINĒJU. Ikdienā veikala "Divi Plus" pārdevējs Normunds Čukna meitenēm bizītes nepin. Ievas mati tiek sapīti, lai demonstrētu aparāta iespējas.

Modē esošās bizītes gan izskatās skaisti, taču, lai tiktu pie tām bez friziera palīdzības, vajadzīga ļoti pašaizliedzīga draudzene.

Stundām ilgo piņķerīgo darbu tagad var izdarīt ceturtdaļstundā, jo elektropreču ražotāji reaģējuši uz modes vēsmām un izgudrojuši elektrisko bizīšu pinamo mašīnu. Ar baterijām darbināmā dakšiņveida ierīce "paņem" divas matu šķipsnas, savij tās grīstītēs un tad apvij vienu otrai. Atliek tikai nostiprināt galus - ar gumijām, lentītēm vai plastmasas gredzentiņiem, kas tiek pārdoti kopā ar bizīšu pinēju.

"No šādām bizītēm var veidot visdažādākās frizūras," iesaka firmas "Komēta" reklāmas menedžere Ramona Beinaroviča. "Var sapīt visus matus vai tikai daļu no tiem, var saņemt matus astē un tikai tad veidot bizītes. Galvenais - nav žēl frizūru mainīt un ar bizītēm staigāt nedēļu no vietas, jo katrreiz, kad bizītes vēlaties, tās var arī sapīt. Lai aparātiņš atmaksātos, draudzenes var naudu tam krāt kopā vai arī tā, kura pinēju nopērk, par bizīšu pīšanu draudzenēm var prasīt, piemēram, latiņu."