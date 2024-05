Ziedu modes namu gaiteņos

Florists ir sarežģīta profesija - jāspēj apvienot zieda estētiskā unikalitāte ar citiem augiem, klientu neierobežotās vēlmes ar ierobežotajiem resursiem, kā arī paša profesionālais sapņa pārdzīvojums un bailes no netradicionālā.

Ejot garām ziedu veikaliem vai tirgus galdiņiem, priecājamies par skaistumu, ko redzam. Re - te tāds pušķis, un tam atkal saliktas tik skaistas biz - bizmārītes! Skaisti un neparasti. Mēs zinām, kas ir modē ziedu pasaulē, novērojot floristu piedāvājumus, mēs brīnāmies par pušķu augstajām cenām, jo šķiet, ka kompozīcijas top tik vienkārši!

Mēs esam savādi - vispirms mēs gribam zināt, kas ir modē un tikai pēc tam noskaidrot, ko tas nozīmē un kāpēc tas tā ir.

Floristikas aktualitātes

Šovasar floristikas vadmotīvs ir brīvs fantāzijas lidojums, brīvība, radīšanas prieks un improvizācijas rotaļa. Ziedu kompozīcijās spēlējas vienkāršas lauku puķes ar greznajām siltumnīcas karalienēm, zīds ar rupjas faktūras auduma strēmeli, vēsie krāsu toņi ar siltajiem. Ziedu modes žurnālos skatāma modeļu dažādība, kas demonstrē florista radošo izdomu, uzdrīkstēšanos un pasaules uztveri. Tiesa gan - ikdienā šādus modeļus redz reti, tāpat kā Koko Šaneles, Armani vai citu modes pasaulē cienījamu vārdu īpašnieku modeļus ielās. Ziedu kompozīcijās droši tiek jaukti piesātināti toņi ar neitrālajiem, pieklusinātiem un netīriem. Ziedu svārkos dominē vienas krāsas nianse vai arī ļoti raibs krāsu salikums. Savu uzvaras gājienu izbauda tik dažādā zaļās krāsas palete.

Kompozīcijas savdabībai vēl joprojām tiek izmantotas dažādas svītras un līnijas, kas akcentētas ar dažādu materiālu palīdzību. Floristi izmanto jebkādu palīgmateriālu - gludu, caurspīdīgu, pūkainu, režģotu utt. Jaunākās ziedu modes kliedziens ir krāsu laukumu izmantošana šļakstu, notecējumu un batikas veidā. Kompozīciju formas ir vieglas, ažūras (nesablīvētas, izkaisītas), gaismas caurstrāvotas. Reizēm paviršam skatītājam ziedu kārtojums var šķist izpūris, pavirši gatavots un kā zaru slota. Tagad galvenais ir kompozīcijas siluets un gaismas spēle tajā. Otra tendence ir individuāla zieda vai auga akcentēšana un izcelšana. Tādā gadījumā tas ir kā trauka papildinājums, vienotājs ar vidi. Trauki ir šauri, paredzēti vienam ziedam, tiek grupēti, veidojot kārtojumam dizainu. Mode ļauj floristam izsapņot savus sapņus, justies brīvam un atraisītam, nebaidīties, ja kāds arī nesaprot.

Ziedu mode Saldū

"Modernismam mūsu pilsētā ir samērā mazs pieprasījums, jo liela daļa pieturas pie tradicionālā. Modernie pušķi prasa vairāk laika, līdz ar to izmaksas ir lielākas. atzīst ziedu salona "Marija" floriste INESE GONČAROVA. Ziedu salonu aptauja liecina, ka, saldenieki par ziedu pušķi ir gatavi maksāt no viena līdz diviem latiem, svētku dienās līdz trim. Kā jebkura māksla, arī floristikas šedervi no klienta prasa labas finansiālās iespējas, kā arī spēju saskatīt izveidotajā mākslu. Savukārt ziedu salona "Varavīksne" floriste ANITA OSTROVSKA dēla izlaidumā ievērojusi, ka tagad tendence ir dāvināt pušķus, nevis atsevišķus ziedus. "Katram gribas pasniegt kaut ko īpašu, izcelties kaut kā, lai viņa pušķis ir skaistākais, iespaidīgākais. Varbūt tādēļ arī pušķus pasūta," saka Anita. Šādu lielu pasākumu reizēs sveicējiem nebūtu jāignorē fakts, ka viņu ir daudz, saņēmējs ir viens. Briesmīgi, ja gaviļniekam jājūtas kā nastu nesējam ēzelim tikai tāpēc, ka piederīgie vēlējušies pasniegt kaut ko īpašu un grandiozu.

Komentējot klientu prasības pušķu formas un ziedu izvēlē, SIA "Ziedonis" floriste BRIGITA RĀVELE secinājusi, ka klienti vēlas lielu un lētu. Formas ir dažādas - vieniem gribas zemāku un platāku, citiem - stāvāku. Ir bijušas reizes, kad klients nosaka: "Zaļumus nelikt!" Florista darbs ir grūts, jo jāspēj apvienot gan profesionālās intereses, gan klienta vēlmes un gaumes izjūta, turklāt - par pieņemamu cenu. Atnāk klients, kurš vēlas lielu pušķi no trim ziediem un diviem klēpjiem zaļumu... Situācija - kā frizierim, kuram pieprasa princešu lokas centimetru garos matos. "Taču, neraugoties uz sarežģītajiem darba apstākļiem, katru dienu izdodas izveidot kompozīcijas, kurās realizēju savas ieceres, iekļaujoties minimālā cenā," smaidot saka Inese Gončarova.

Kā tērpam nepieciešami aksesuāri, tā arī pušķiem, kurus piedāvā visās ziedu tirgotavās. "Esmu ievērojusi, ka meitenes dāvina pušķus ar visādiem nieciņiem - spalviņām, tauriņiem, putniņiem, pērlītēm. Zēni vēlas, kā viņi paši saka, kaut ko riebīgu - tārpiņus un līdzīgus niekus," piebilst Anita.

Tapšanas brīdī

Floristam ziedu kompozīcijas veidošana nav tikai ziedu un zaļumu sagrūšana čupā, kuru beigās sasien ar auklu. Pušķis ir piepildījuma un gandarījuma izjūta, kādu skolotājs gūst par skolēnu, mediķis par pacientu, šuvēja par labi pašūtu tērpu. Darbs ar dvēselīti. Citi to nesaprot: "Kas tad nu par muļķībām - pušķis ar dvēseli!"

Pirms pasūtījums tiek izpildīts, floristam ir būtiski noskaidrot vairākas nianses. Piemēram, vai pušķi transportēs, kādam gadījumam tas paredzēts, kāds saņēmējam dzimums, viņa mīļākās krāsas utt. Kad klients vēlas pasūtīt pušķi vīrietim, Inese Gončarova jautā: "Vai viņš pušķi spēs novērtēt?" Retas ir reizes, kad atbild apstiprinoši. Ja pušķis tomēr tiek taisīts, tad neizmanto rozā krāsu, jo tā labāk piestāv sievietēm. Vīriešu pušķos viņa izmantojot dzeltenīgos, violetos toņus vai neitrāli balto. Veido izteiktu formu - augstāku un lielāku nekā sievietei, ar vīrišķīgiem akcentiem. Anita uzskata, ka vīrietim labāk ir pasniegt pušķi garā kātā, jo tas apliecinot viņa stingro stāju, vīrišķību un stabilitāti.

Sieviešu pušķi ir gaisīgi, rotaļīgi un dažādos toņos. Tos gatavot esot vieglāk, jo daiļais dzimums parasti prot labāk novērtēt florista improvizāciju un izjūt to dvēselīti. Ļoti bieži, kad sieviete saņem pušķi, viņa to tūlīt pasmaržo un smaidīdama aplūko.

Ir dzirdēts, ka floristiem ir būtiski zināt ziedu saņēmēja raksturu, lai spētu izveidot šim cilvēkam piemērotu kompozīciju, taču veikala "Dārzs" floriste SARMĪTE KIRMUŽA atzina, ka viņai tas nav noteicošais faktors, lai sameistarotu kaut ko unikālu. Taču nevar noliegt, ka zemā pirktspēja, konkurence, saspringts darbs liek floristiem pušķus štancēt, reizēm pat kaunoties par to. "Paskatoties uz salonu piedāvājumiem, esmu izbrīnīta - ziema vai vasara - gandrīz visos pušķos saliktas gerberas, plus vēl kaut kas. Nu kur tad tā!" brīnās Anita.

Ziedu mode istabās

Telpaugu modi varētu salīdzināt ar ielas apģērbu modi - uznāk modes kliedziens, un tas ir visiem. Pirms dažiem gadiem Saldū bija lielo istabas augu dāvināšanas bums. Saloni pat nespēja apmierināt lielo pieprasījumu. Šobrīd tas mazāks.

Ierasts, ka telpaugus dāvina, ejot ar sālsmaizi, dzimšanas dienās un citos svētkos, taču - vai nav dīvaini, ja absolventi izlaidumā savai klases audzinātājai uzdāvina kaktusus? Grūti saprast motivāciju - vai skolēni, zinot skolotāju darba režīmu un aizņemtību, vēlējās atstāt dāvanu, kas neprasa daudz rūpju, bet ir skaista, vai arī tādā veidā pateicās par skolotājas maigumu savstarpējās attiecībās?

Dāvana bez pārpratuma

Kad izvēlamies ziedus, ko pasniegt, bieži aizmirstam dažus sīkumus. Piemēram, vīrietim pasniedzamā pušķa lieluma proporcijai jāsaskan ar viņa augumu. Lielam vīram - liels pušķis. Pie mums reti kad atceras pieklājību ziedus, arī telpaugus, pasniegt iesaiņotus. Cilvēki vairās no iesaiņojuma, jo iedomājas, ka ziedi tiks iebāzti celofānā. Tagad ir pieejami ļoti interesanti materiāli, turklāt floristi vienmēr atrod iespēju tos padarīt neuzkrītošus un nemanāmus. Lielu mulsumu rada jautājums, vai vīrietis vīrietim var dāvāt ziedus? Nē! Ziedus pasniedz sieviete, dāvanu - vīrietis. Tādēļ, lai nerastos pārpratumi, vīrietim ieteicams apsveikt reizē ar sievieti. Ja dāvanas nav, tad paspiež tikai roku.

Dārzu piedāvājums

Stāsta SIA "Kurzemes sēklas" pārdevējas AGITA ARUMA un GITA LEVICA: "Pašreiz karstākais sējas laiks jau pagājis, bet saimniecēm derētu sākt domāt par savu dārzu izskatu nākamajā gadā. Šobrīd vēl ir iespējams priecāties par skaistumu dārzos, taču tas drīz izgaisīs." Agita un Gita atgādina, ka šis mēnesis ir piemērots, lai iesētu dažas divgadīgās un daudzgadīgās puķes - atraitnītes, gladiolas, ežziedes. Rudenī, īsi pirms sala, var iesēt dārza favorītes - rudzupuķes, delfīnijas, lauvmutītes, krizantēmas, nigellas.

Saldus ziedu salonu floristes atzina, ka dārzam ir grūti noteikt modes kliedzienus. Vienu brīdi visi vēlas baseinus, citreiz - daudz puķu dobju. Šobrīd dārzu saimnieki izvēloties koptu mauriņu, nedaudz košumkrūmu un ziedu. Galvenais, lai būtu estētiski baudāma ainava. Dārzu mode mainās lēnām.