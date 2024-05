No krāšņā tārpa attīstīsies parasts tauriņš

Kad saldeniece Ainas kundze atnesa uz redakciju burciņu ar tārpu, ko "satikusi" kādā Jelgavas ielas pagalmā, sajūsma mazliet aizkavējās.

Kamēr lielais, zaļais milzenis pirksta resnumā mierīgi gulēja burciņā saliktajā zālītē, vēl uz viņu raudzījāmies ar interesi, bet, kas viņš pamodās un sāka mērķtiecīgi slieties augšup, balsis, raksturojot tārpa izdarības, kļuva aizvien spalgākas. Tomēr nevar noliegt - interesants tārps. Uz sāniem tam diagonālas balti violetas svītras, bet astes galā - izteiksmīgs pīķis.

Antra Žeivote no Valsts augu aizsardzības dienesta Saldus nodaļas Prognožu un diagnostikas punkta, noklausījusies tārpa aprakstu, iztēli apvaldīja - visticamāk, ka ar laiku krāšņais resnulis pārvērtīsies par parastu naktstauriņu - pūcīti vai sfinksu. To varot noskaidrot - tārpam tikai jānodrošina ērts trauks, kas izklāts ar velēnu vai zāli, un viņu varot turēt mājās kā mājdzīvnieku. Pēc laiciņa tas iekūņosies, un tad jau varēs gaidīt, kas no audzējamā iznāks. Tikai varot gadīties, ka viņš aizlido, saimniekam tā arī neatrādījies.