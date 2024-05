Drosmīgie un trakie, kas ļauj sevi caurdurt!

Ja kāds uz ielas tev parāda mēli, kurā spīd spoža bumbiņa, pasmaidi pretī, lai parādītu savu skaisto rotu uz zoba! Arī tu esi stilīgs un pavisam vai tikai nedaudz, bet crazy!

Visbiežāk cilvēki grib caurdurt auss ļipiņu. Tas nav īpaši problemātiski, jo ausī ir vismazāk bioloģiski aktīvo punktu, kuros nav vēlams ievietot auskaru. Saka, ka visvairāk sāpot deguns, ja to izdaiļo ar kādu kniedi, bet vismazāk - auss, mēle, lūpa. Ja arī tu esi ieplānojis sev kādu pīrsingu, pirmais un galvenais noteikums, kas tev jāievēro, - DARI TO SPECIĀLOS SALONOS un nevis kādās pagrīdes bodītēs vai vēl sliktāk - mājās ar kādu nesterilu adatu.

Negribu biedēt, bet zini - caurdurot sevi apšaubāmos apstākļos, tu pakļauj sevi riskam inficēties ar HIV vīrusu. Kā zināms, HIV vīruss izraisa slimību AIDS, kura nav ārstējama. Salonos auskariņš vai kniede tiek sterilizēta pirms procesa, instrumentiem arī ir jābūt tīriem un steriliem. Adatas ir vienreizējās, tā ka salonos par HIV vari neuztraukties, bet vairāk raizēties par to, kā šī kniede vai auskars tev piestāvēs un izskatīsies.

Veicot pīrsingu, anestēziju nelieto, bet attiecīgo vietu apstrādā ar ādas dezinfekcijas līdzekli. Tad vien atliek izpētīt un izdomāt, kurā vietā tevi rotās auskariņš.

Dūriena vietu var kopt ar vājas koncentrācijas spirta šķīdumu vai ar kliņģerīšu tinktūru. Īpaši svarīga dūriena kopšana ir pirmās 2 nedēļas. Ievietotais riņķis vai auskars ir jākustina, lai nerastos iekaisums.

Nekā briesmīga - ir vajadzīga tikai gribēšana un maza deva drosmes un uzdrīkstēšanās! Par cenām runājot, - arī nav nemaz tik traki. Pievelkam jostas stingrāk un - uz priekšu! Maksa ir dažāda - no Ls 4,5 līdz Ls 30 - atkarībā no vietas, kurā iedur vai iešauj, un no rotājuma materiāla.

Vari izvēlēties starp zelta, titāna, implanttērauda un sudraba (tikai ausīs!) rotājumiem. Jo lielāks salons, jo lielāka izvēle. Bet izvēle - tavā ziņā! Tikai - dari to, ja esi pārliecināts, ka patiešām vēlies. Neviens negrib redzēt tevi, bēdājoties par slikti aizaugušo redzamo caurumu uz sejas, kurš tev ir jau apnicis.

KITIJAI (Saldus) pavisam ir 3 caurumi - divi lūpā un viens ausī. Visi caurumiņi tapuši Saldus salonā. Jautāju par sāpēm, bet Kitija atteica, ka nemaz nesāpēja, bijušas superīgas sajūtas. Viņa pat apgalvoja, ka lūpā esot sāpējis mazāk nekā ausī!

"Es to NEDARĪJU STILA PĒC! Tā ir savdabīga cilvēka personības izpausme. Tā esmu es - ar visiem saviem "pīrsingiem". Vecāki pirmajā brīdī šausminājās, bet nelika ņemt ārā. Mani auskariņi man traucē vienīgi tad, kad ēdu zupu un dzeru. (Smejas.) Ņemt ārā visus "knibučus" es vēl netaisos. Gribu vēl kādus auskarus, daudz. Ausīs…"

AIJAI (Skrunda) ir tikai viens pīrsings - nabā. Tas tur jau gozējas un rotā vēderiņu nedaudz vairāk par gadu. Aija teica, ka esot sāpējis, - naba paliek naba. Viņa caurdūra nabu tādēļ, ka bija uznācis dzīves apnikums un gribējās, lai sāpētu! Nabu izvēlējās tādēļ, ka tētis neatļāva durt ausīs un nabā caurums ir mazāk redzams. Vecāki to uzzināja vēlāk. Lai gan viņi to pozitīvi neuztvēra, Aijai vēl joprojām ir kniedīte nabā.

Apkārtējo attieksme īpaši mainījusies nav, tikai vasarā ir tā, kā ir… Tad jau var redzēt kniedi. Aijai auskars ikdienā netraucē dzīvot, bet dažreiz apnīk. Īpaši tad, kad ir pilns vēders un nevar rādīt savu mazo "atšķirības zīmīti"!

Rakstā izmantots žurnāls "S", 2000. g. nov.