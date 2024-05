Sunim jāzina sava vieta mājā un ģimenē

Meita mums atstāja savu jau pieaugušo suni, jo pati aizbrauca strādāt ārzemēs. Suns neklausa, mūk no mājām, noraujas no ķēdes un ilgstoši klaiņo. Vai četrus gadus vecu suni var iemācīt paklausīt?

Saldus suņu īpašnieku kluba "Draugs" kinologs ANATOLIJS HARLAPS par suņu dresūru sacīja: "Suni jau no pirmās dienas, kopš viņš ieradies saimnieka mājā, var sākt mācīt, un viņam jāsaprot, ka noteicējs ir nevis viņš, bet saimnieks. Sunim jāierāda vieta gulēšanai, jāpieradina pie sava vārda, pie kakla siksnas, uzpurņa, pavadiņas. Elementāras iemaņas suns ļoti labi apgūst jau agrā kucēna vecumā. Zinu gadījumus, kad trīs un četrus mēnešus vecam kucēnam pāris nedēļu laikā iemācītas galvenās paklausības disciplīnas - iešana pavadā līdzās saimniekam, apsēšanās un apgulšanās pēc saimnieka pavēles. Vislabāk šīs pavēles iemācīt līdz pusgada vecumam. Dažu šķirņu suņi, piemēram, Kaukāza aitu suns pēc pusgada apmācāms grūtāk, un dresūrai vajadzīgs ilgāks laiks. Turpretī labradori, ņūfaundlendi vispārējās paklausības dresūrai labi pakļaujas arī pēc pusgada vecuma. Suņa dresūrai vecums nav galvenais šķērslis. Zinu gadījumu, kad piecgadīgs doga - vilka krustojuma suns mēneša laikā apguva vispārējās paklausības kursu.

Suņu dresūras kursos mācās ne tikai suns, bet arī saimnieks. Ja suns jau ir pieaudzis un saimnieks tam līdz šim nav bijis autoritāte, ir grūti panākt, lai suns klausa ne tikai dresētāja, bet arī saimnieka pavēlēm.

Katram viņa sunītis ir mīļš, bet dzīvniekam mājā un ģimenē jāierāda viņa vieta. Ja noteicējs ir suns, tas vienā mierā ieņems saimnieka vietu gultā, bet cilvēkam būs vieta ... uz suņa paklājiņa.

Nereti var redzēt, ka suns pavadā velk aiz sevis cilvēku, un pastaigas maršrutu izvēlas suns. Vispārējās paklausības dresūra no tādām situācijām un ieradumiem suni atradinās. Tad saimnieks bez bažām varēs, aiziet, piemēram, uz veikalu, suns viņu neraustīs uz visām pusēm. Ja saimnieks liks apsēsties un pagaidīt viņu pie veikala, suns paklausīs, ne tikai pavadā piesiets. Tā soli pa solim suns apgūs jaunas iemaņas, piemēram, sēdēt vai iet saimniekam līdzās bez pavadas, atgriezties pie saimnieka, līdzko tiek pasaukts, nebaidīties no spalgiem trokšņiem, nepievērst uzmanību citiem suņiem un kaķiem. Ļoti svarīgi paklausības kursos iemācīt suni neņemt barību no svešiem vai nepacelt to no zemes. Tas pasargās suni no gadījumiem, ja kāds tīšuprāt izliek saindētu ēdienu, grib iekļūt dzīvoklī vai sētā, pielabinoties sunim ar barību.

Ja saimnieks vēlas, lai suns sargā viņu, viņa ģimeni, mantu, nepieciešama apmācība aizsardzības kursos. Rīgā, auto maksas stāvlaukumos, apsardzē nereti izmanto suņus. Ja tie apmācīti šādos kursos un nokārtojuši eksāmenu, tā ir garantija, ka viņi labi sargās īpašumu un cilvēkam bez iemesla neuzbruks. Man reiz bija gadījums, kad mašīnu biju atstājis stāvlaukumā, ko apsargā suņi. Atgriezies pamanīju stāvlaukumā kādu Latvijā reti redzētas markas mašīnu un gribēju to aplūkot tuvāk. Kad tai piegāju, pieskrēja viens no suņiem un sāka mani vērot. Ja būtu mēģinājis mašīnai pieskarties, suns būtu mani saņēmis aiz rokas, ja pretotos - atskrietu arī abi pārējie sargsuņi, un es būtu iekļuvis pamatīgās nepatikšanās. Kad devos pie sava auto, suns par mani vairs nelikās ne zinis."