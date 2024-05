Prognozes 17. - 23. augustam

Kopumā zvaigžņu stāvoklis labvēlīgs jaunām iniciatīvām. Var gaidīt lielas izmaiņas lielvalstīs (Krievijā, ASV). Radikāli lēmumi tiks skaļi deklarēti. Zīmīga būs piektdiena, kad pilnmēness iezvanīs Saules pāriešanu Jaunavas zodiaka zīmē, kas būs kā sāls laiks tūrismam, vasaras priekiem.

Auns. Izmantojiet brīvdienas, lai apskatītu kādu skaistu vietu. Ja esat šobrīd bez darba, jums ir lielas iespējas to atrast, ja vien esat ar mieru radikāli mainīt savu nodarbošanos. Zvaigznes tomēr jums iesaka uzņemt vasaras enerģijas, prieku. +17, -23.

Vērsis. Visdrošāk šajâ laikā būtu paļauties nevis uz aklām emocijām, bet veselo saprātu (kas nav tas pats, kas bailes). Izplānojiet mierīgi, ko jūs gribat un kas šovasar nav iespējams. Tad mierīgi ķerieties vērsim pie ragiem. +19., -22.

Dvīņi. Ir laiks salikt pa plauktiem visu to bardaku, kas galvā un ap jums. Sakiet skaidru "jā" vai "nē", un miers mājās! Nedēļas vidū zvaigžņu stāvoklis būs sevišķi labvēlīgs jūsu plānu realizācijai. Iespējama tikšanās ar kādu ārzemnieku. +22., -23.

Vēzis. Jutīsiet, ka baterijas saulē ir uzlādējušās un tagad jādomā, kur to enerģiju likt. Kāda blondīne var nedaudz radīt stresu jūsu ģimenē. Ja vien ir iespējams tik precīzi ievērot horoskopus, tad ieteicams piektdien un svētdien uzrīkot mazus svētkus. +23., -19.

Lauva. Lielākie planētu spēki joprojām ir Lauvas zīmē. Tagad gan neturiet sveci zem pūra - rādiet, kas jums tur ir, lai arī citiem prieks! Visumā ļoti veiksmīga nedēļa, tikai ceturtdien vajadzētu sevī mazliet apvaldīt iekšējo diktatoriņu. +17., -22.

Jaunava. Ar savu vērīgo aci kā ar lāzeru pamanīsiet visus mazos trūkumus. Kad sastādīsiet to sarakstu, iznāks jauns latvju dainu apjoms. Apkārtējie diemžēl nenovērtēs jūsu veikumu un sauks to par piekasīgumu. Pirmdien jums paveiksies pie birokrātiem. +19., -17.

Svari. Veneras staru ieaijāts, turpināsiet baudīt dzīvi.Tā kā pretējais dzimums būs uz jums kā uzburts, atliks tikai izlemt, kurš(a) būs īstais(ā). Ieteicams vairāk laika pavadīt jaunu cilvēku (bet ne pusaudžu) sabiedrībā. Apmeklēijet Jūrmalu, Liepāju, Ventspili. +21., -19.

Skorpions. Marss mierā jūs neliks - vai nu aktīva fiziska slodze un sekss, vai dusmas un puni. Sevišķi tas var būt aktuāli nedēļas vidū. Svētdien apciemojiet rada gabalu. Ja paļausieties uz prātu, domāsiet ar galvu, tad viss būs, kā nākas. +23., -22.

Strēlnieks. Viena tēma vasarai atbilstoša - ķeriet katru mirkli dabā, cik vien varat. Uzsūciet vasaras enerģiju savā rezervuārā (tas atrodas nabas rajonā). Otra tēma - turpmākās dzīves, precīzāk - laulības dzīves koncepcijas pieņemšana. +17., -23.

Mežāzis. Viss būs kā pie cilvēkiem divas dienas - svētdien un pirmdien. Tad varēsiet gudru sejas izteiksmi, ieturot pauzi, teikt: jā, es jau teicu, ka... Kopumā jums vairāk jāpaļaujas uz Dieva žēlastību, īpaši, ja esat lauksaimnieks. Nu nevar cilvēks visu kontrolēt! +19., -22.

Ūdensvīrs. Viens no visbūtiskākiem un svarīgākiem posmiem visā 2002.gadā. Nebaidīšanās no pārmaiņām būs priekšnoteikums progresam, virzībai uz priekšu. Atsakieties no dogmām, ieklausieties savā patiesajā "Es", sava Gara balsī. +21., -22.

Zivis. Jo mazāk analizēsiet katru sīkumu, jo labāk gulēsiet. Tas nenozīmē, ka visu laiku jādzer alus, bet dažu reizīti tiešām tas būtu labākais risinājums. Ieteicams vairāk būt kopā ar iekšēji brīviem, mierīgiem cilvēkiem, kuri māk pieņemt dzīvi visā tās skaistumā. +19., -23.