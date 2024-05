Konkursā rekordskaits dalībnieku

Uz jautājumu, kāda mājinieku grupa šovakar Saldū muzicēs kopā ar "Kaimiņiem", pareizi atbildējis 71 zvanītājs. Pavisam konkursā piedalījās 83 dalībnieki, no viņiem pirmajā pusstundā paspēja piezvanīt 36.

Pareizā atbilde - "Lustīgais blumīzeris".

Uzvarētāji, kurus noteicām lozējot, šovakar Saldus kultūras centrā pie ieejas zālē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, saņems biļeti uz "Kaimiņu" koncertu, kas sāksies plkst. 21. Apsveicam Agitu Šarkovsku no Saldus, Silvu Rēfeldi no Jaunlutriņiem, Rihardu Gulbi no Druvas un Intaru Paipalu no Brocēniem.