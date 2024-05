13 gadi - vidējais automašīnu vecums Latvijā

Latvijā reģistrētas aptuveni 800 tūkstoši automašīnu, kuru vidējais vecums ir 13 gadu. Statistika rāda, ka tehniskā apskate veikta tikai aptuveni pusei no reģistrētajām automašīnām. Satiksmes ministrija informē, ka Latvijā 86% no visām reģistrētajām automašīnām ir vairāk nekā 10 gadus vecas. 11 600 automašīnām ir aptuveni trīs gadu. No trīs līdz piecus gadus vecas - 11 400, bet vairāk nekā 52 000 spēkratu ir sešus līdz desmit gadu vecas.

Aptuveni 82% no Latvijā importētajām automašīnām ir lietotas, un tās galvenokārt ieved no Vācijas. Latvijā ir gandrīz 35 oficiāli reģistrēti profesionāli automašīnu importētāji un 300 - 600 lietoto automašīnu ievedēji. Satiksmes minitrija ir izsniegusi licences apmēram 50 autokapsētu darbībai, ziņo VARAM.