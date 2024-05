Vējš, saule un motocikli

Pārvarot apmēram desmitgadu krīzi, kad Jawa motocikli bija nolietojušies un dārgos importa braucamos reti kurš varēja atļauties, tagad arvien biežāk uz ceļiem var sastapt motocikla fanus. Brāļu AIGARA un ZIGURDA ĀBEĻU īpašumā ir visai jaudīgais Yamaha motocikls.

Pēc Ceļu satiksmes noteikumiem visi motocikli tiek iedalīti trīs jaudas grupās: A kategorija - spēcīgie motocikli ar motora jaudu virs 34 zirgspēkiem, A 1 - mazie motocikli, kuru jauda nepārsniedz 15 zirgspēkus un A 2 - jauda līdz 34 zirgspēkiem. Tomēr motocikli iedalās arī pēc to stila un lietojuma. Patlaban motociklu modeļu dažādība ir tik liela, ka nereti ir grūti precīzi noteikt konkrēta stila robežu.

Nosaka stilu

Čopera tipa motociklus iemīļojuši rokeri. Par pašu leģendārāko čoperu marku uzskatāms Harley Davidson. Braukšana ar tipisku čoperi ir nesteidzīga, tā neprasa no braucēja īpašu sagatavotību, kā arī īpašu meistarību. Pilsētas satiksmē šī tipa motocikli ir tikpat neveikli kā automašīnas, arī lielu attālumu veikšanai tas ir visai nepiemērots braucamrīks. Tomēr čoperu piekritēji visus trūkumus pacieš motocikla stilīguma dēļ, apkārtējiem lepojoties ar sava braucamā krāšņumu un tā aksesuāriem. Latvijā populārākie ir Yamaha, Honda, Kawasaki un Suzuki ražotie rokeru tipa braucamie. Mērenākie čoperu modeļi jau gandrīz ir neatšķirami no klasiskajiem ceļu motocikliem. Uz smago čoperu bāzes būvēti arī lielie tūrisma motocikli. Vadošo firmu čopera tipu motociklu cenas ir visai lielas, piemēram, Harley Davidson pats jaunākais modelis V-Road maksā apmēram 13 000 latus.

Tie nosacīti ir starpposms starp čoperiem un šosejas sporta motocikliem jeb baikiem. Šā tipa motocikliem, tikai nedaudz izmainot dažus klasiskā modeļa elementus, var viegli panākt līdzību ar čoperu vai baiku. Ceļa motocikli ir pietiekami ātri un ar tiem ir vieglāk manevrēt. Latvijā ar šādiem braucamajiem pārvietojas arī Ceļu policija, kuras īpašumā ir Suzuki GS 500 modeļi.

Paši ātrākie ir šosejas sporta motocikli jeb tā saucamie baiki. Jaudīgākie sasniedz ātrumu pat līdz 300 km/h, tāpēc īsts braucamais prasa prasmīgu vadītāju un to parasti iegādājas motobraucēji ar pieredzi, kuri apzinās, ka īstu ātrumu var attīstīt tikai trasē, nevis uz bedrainajiem ceļiem.

Paši universālākie ir enduro tipa motocikli jeb tā saucamie apvidus braucamie. Atkarībā no modeļa tie var būt arī orientēti uz braukšanu gan bezceļa apstākļos, gan pa asfaltu. Tiem ir laba manevrētspēja. Enduro braucējiem diskomfortu nesagādā nekādi šķēršļi. Tomēr, lai izmantotu šīs visurgājēja priekšrocības, ir nepieciešama braukšanas prasme.

Motociklistus, lai arī kāds ir viņu braucamais, apvieno mīlestība pret tehniku, ātrums un atpūta, ko dod braucamais bez jumta. Tomēr motocikls savu nozīmi kopš padomju laikiem ir mainījis - to vairs nevar uzskatīt tikai par transporta līdzekli.

Izvēlas motociklu vaļaspriekam

Brāļiem Aigaram un Zigurdam Ābelēm dažreiz patīk sajust vēju sitamies sejā. Tad ārā no garāžas izstumj motociklu un uzņem ātrumu. Zigurds ir izbijis skijoringists, kurš vēl tagad laiku pa laikam neaizmirst savu aizraušanos - motociklu. Arī otrs brālis Aigars nesmādē šo braucamo. Kaut gan komfortablāks transportlīdzeklis ir auto, tomēr tumši zaļais Yamaha XJ-2000 motocikls iegādāts Vācijā savam vaļaspriekam. Paši motocikla īpašnieki smej: "Tam ir viena nepilnība - nav blakusvāģa, kurā salikt bērnus." Tie esot lielākie vizināties gribētāji. Opel centra atklāšanas svētkos pirms pāris gadiem motociklisti nevarējuši atkauties no braukt gribētājām. Vēl pirms dažiem gadiem Saldū šādu motociklu nav bijis daudz, tagad to ir vairāk.

Motociklam ir 4 cilindru dzinējs, bet maksimāli pieļaujamais darba tilpums 600 kub. cm. Izmēģināts, ka ar to var sasniegt 200 km/h. Jautāti, kādas ir attiecības ar ceļu policistiem, brāļi atbild: "Savulaik intervijā Vēju brāļu vadonis Aivars atbildēja, ka ceļu policisti respektē viņus. Ātrums ir svarīgs, citādi nav nozīmes sēsties motocikla sēdeklī." Lai savaldītu smago Yamaha moci, jābūt prasmīgam braucējam. Tomēr tas nav paredzēts lielam ātrumam, tāpēc, to attīstot, kļūst nestabils.

"Ārzemēs motocikli ir visai populāri. Kad tie brauc, skaņa apdzen pašu motociklistu un liekas, ka tūlīt nosēdīsies lidmašīna," stāsta motociklisti. Jauni motocikli visur ir dārgi, tāpēc daudz lētāki tie ir bojājuma gadījumā. Arī Yamahas īpašnieki to iegādājušies ar defektu, kuru paši salabojuši, un tagad tas ir kā jauns. Lielus ceļa gabalus īpašnieki ar to nav braukuši, jo automašīna ģimenes izbraukumiem ir piemērotāka.