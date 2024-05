18 tamborētas matu pīnes jeb dredi

Dredi? Jā... Komentāri par šādu frizūru sabiedrībā ir visdažādākie. Taču 17-gadīgā AGNESE ALUTE tajos neklausās - beidzot viņai ir sen kārotās tamborētās pīnes!

"Jau sen ar saviem matiem eksperimentēju - tie ir krāsoti visdažādākos toņos, griezti, veidoti. Apnika. Kāds paziņa nolēma, ka audzēs matus, lai varētu ielikt dredus, man šī doma iepatikās, un es nolēmu, ka arī gribu. Dredi kļuva par apsēstību. Man tos noteikti vajadzēja! Pēc tam mati gan būs jānogriež ļoti īsi, žēl nebūs!" saka Agnese.

Kad Agnese tuviniekiem paziņoja, ka vēlas dredus, mamma šausminājusies, sākusi apsvērt, vai tik meitai netiek atļauts par daudz. Taču centieni atrunāt no trakās domas nav palīdzējuši - ja Agnese kaut ko ir nolēmusi, iebildes nelīdz. Ar laiku pie visa pierod. Arī mamma. Kad dredi meitai jau bija matos, nobrīnījās, taču neko neteica. Pārsteigums tomēr bija.

Dredus var likt gan frizētavas, gan mājas apstākļos. Agnese izvēlējās pēdējo variantu. Par frizieri sarunājusi paziņu. Veidošanas procesā ietilpa gan matu kasīšana, gan tīšana, gan citi matu mudžināšanas veidi. "Matus vispirms sakasīja un tad ar tamboradatu veidoja formu. Dredu taisīšana ilga vairāk nekā četras stundas, nosēdēt bija grūti, taču, kad piecēlos, bija tāds atvieglojums!" Vai tā domāja arī frizieris? Viņa delnas bija klātas lielām tulznām.

Dredu kopšana ir sarežģītāka nekā zirgastēm. "Apmēram mēnesi dredi ir jāveido ar vasku vairākas reizes nedēļā. Ja iznāk kāds mats ārā, tas jāievelk atpakaļ ar tamboradatu. Ja nepieciešams - ar plaukstām jāpaberzē, lai būtu forma. Ar šampūnu mazgāt nedrīkst, jo tad tie saveļas, galvu drīkst tikai skalot."

Agnese ir viena no retajām meitenēm Saldū, kurai ir šādi veidoti mati. "Rēķinos ar to, ka mani ievēro. Vēl neesmu dzirdējusi negatīvas replikas, taču zinu, ka no vecākiem cilvēkiem tās sagaidīšu. Vienaudžiem patīk."