Tunča pasta

Makaroni, 2 bundžiņas tunča eļļā, 2 sīpoli, pāris daiviņu ķiploka, 3 tomāti, 1 paprika (vislabāk - oranža), tomātu pasta (Spilvas mazā bundžiņa), dilles.

Izvāra makaronus. Pa to laiku smalki sagriež sīpolus un ķiplokus un pannā pacep uz nelielas liesmiņas. Smalkās strēmelītēs sagriež papriku, arī ieber pannā. Kad tā izcepusies, ņem abas tunča bundžiņas. Nedaudz notecina lieko eļļu un - pannā iekšā. Noņem tomātiem mizu (lai to vieglāk izdarīt, iemērc tomātus uz 1 min. verdošā ūdenī), sagriež gabaliņos, liek pannā, pievieno pastu. Pa to laiku arī makaroni gatavi - nokāš un ber pannā. Visu apmaisa, uzkaisa dillītes, ja grib - arī svaigu baziliku un lociņus.