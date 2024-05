Kur skolā var padzerties?

Skolēniem slāpst ne tikai pēc sporta stundām, tāpēc klases vecāku sapulcē spriež - vai samest santīmus "Venden" ūdens traukam? Jo skolā īsti nav, kur padzerties.

Apgriezts krāns - gan ērts, gan nehigiēnisks

Skolotāja izslāpušajiem iesaka iet uz virtuvi, kur pavāres iedotu vārītu ūdeni. Tomēr dzīvelīgiem puikiņiem vieglāk un ātrāk šķiet padzerties no krāna koridorā vai tualetē - kā kuro reizi.

"Kā mazajās skolās - nezinu, bet lielo skolu ēdnīcās ir iespējams iegādāties sulas vai limonādes. Tie, kuri ēd pusdienas, padzeras pusdienās, bet, ja slāpst, bērni arī noteikti dzer krāna ūdeni," - saka Pārtikas un veterinārā dienesta Saldus pārvaldes vadītāja Ina Strauta. Viņa apgalvo, ka pēc bakteoroloģiskiem rādītājiem krāna ūdens nevar radīt draudus veselībai. Arī nav speciālu prasību par bērnu dzeršanas vietām vai apstākļiem, tā ka dzeršana no krāna vecākus varētu satraukt tikai tādēļ, ka vēss ūdens varbūt nav īsti piemērots sakarsušam bērnam.

"Vieglāk padzerties no otrādi apgriezta krāna. Kādreiz tādi skolās bija. Vai tagad arī, nezinu, jo mūsu dienests apskata tikai ēdināšanas bloku," - turpina I. Strauta. "No otras puses - apgriezts krāns nav higiēnisks, jo dzerot bērni to aptver ar visu muti. Tāpēc būtu labi, ja viņi varētu izmantot vienreiz lietojamas krūzītes vai arī katrs savu. Un vēl - vai šāds krāns tiek apstrādāts? Piemēram, tualete nebūtu piemērota vieta, lai tur dzertu vai ēstu..."

Kalnu skolā krānu ūdens - īpaši tīrs

"Daudzi mūsu skolēni dzer krānu ūdeni," - tā Kalnu vidusskolas direktore Zenta Klaipa. "Mums ir dziļurbums, krānos absolūti tīrs un labas kvalitātes ūdens - to apstiprina regulāras sanitārās kontroles. Tie skolēni, kas dzīvo centrā, starpbrīžos reizēm aiziet padzerties uz mājām, bet ir arī tādi, kuri skolas kafejnīcā nopērk gāzētas limonādes vai kolu. Es gan uzskatu, ka kola nav labākais, ko dzert."

Direktore saka, ka nav tādu norādījumu, kas neatļautu skolēniem krāna ūdeni dzert.

Piemērotākā - kanniņa ar pīpīti

"Tāda problēma pastāv - ka skolā nav, kur padzerties," - apgalvo Saldus sākumskolas pavāre Anita Zacmane, kas skolas virtuvē strādā ilgus gadus. Iepriekšējos gados viņa bērniem piedāvāja padzerties tēju no trauka, no kura dzēra arī virtuvē strādājošie.

"Bet bērni ir bezkaunīgi. Cits padzērās, kā nākas, bet cits traukā iespļāva vai noslīcināja krūzīti. Tāpēc šogad prātoju, ka jāiegādājas tāds trauks, kurā to vairs nevarētu izdarīt. Vispiemērotākā ir kanniņa ar pīpīti," - A. Zacmane to veikalā noskatīja un nopirka. "Kanniņā leju vārītu atdzesētu ūdeni. Es labprāt piedāvātu avota ūdeni, bet baidos, jo par to ir dažādas atsauksmes."

Var nēsāt mazu pudelīti

"Pagājušogad meitai ik dienu devu 20 santīmus, lai viņa skolas kafejnīcā nopērk mazo minerālūdens pudeli," - stāsta otrklasnieces Ilzes mamma. "Bet šogad tā vairs nerīkojos, jo šī dienas kabatas nauda mēnesī izrādījās diezgan liels tēriņš. Vienreiz nopirku mazu "Junonas" minerālūdens pudelīti. Meita to iztukšoja un tagad ik rītu mazo trauku mājās piepilda ar dzeramo un nes somā līdzi uz skolu. Daudz vietas tas neaizņem."

Mazā skolniece padzeras pavisam lēti vai pat par velti un nekārdina klasesbiedrus - piedāvā arī viņiem no sava trauka, ja kāds vēlas.