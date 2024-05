Spēks, spožums un skaļums pārsteidz skatītājus

Rīgā, Skonto hallē, noslēdzies šī gada ievērojamākais autošovs Latvijā Auto Exotica, tajā tika izstādīti vistrakākie spēkrati.

Pirmo reizi Latvijā varēja apskatīt profesionāļu, kā arī autiņu fanu radītus spēkratus - monstertruck, hotrod un lowrider. Līdz šim ar tiem lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju varēja iepazīties tikai neklātienē - televizoru ekrānos, internetā un žurnālos.

Lovraideri, hotrodi un monstertreki iekaro Eiropu

Lowrider ir ļoti zems auto, kura labākajam eksemplāram pat grūti apakšā pabāzt sērkociņu kastīti. Lovraideru izcelsme meklējamas hiphopa mūzikas pasaulē, kurā dominē afroamerikāņi, kas ar savu apģērbu cenšas izlekt no vides. Arī lovraideriem ir raksturīgs izšķērdīgs salona noformējums, kurā greznība un kičs robežojas ar bezgaumību. Tipisks lovraiders ir vaļējs, turklāt aprīkots ar speciāliem hidrocilindriem, amortizāciju, riteņiem un pat riepām, kas mašīnai liek cilāties un lēkāt vienā ritmā ar salonā atskaņoto hiphopa mūziku.

Pēc īpašnieka vēlmes un konstrukcijas lovraideri spēj vai nu tikai uzraut gaisā priekšpusi, vai arī šūpoties no priekšas uz aizmuguri, kā arī no viena sāna uz otru. Pēdējā laikā Eiropā samērā plaši izplatītas ir lovraideru sacensības, kuras notiek divos veidos - automobiļa dejošanas grācijā un lēcienos augstumā.

Lovraiderus būvē uz visdažādāko automobiļu bāzes. Visiecienītākie ir 60-to, 70-to gadu amerikāņu automobiļi, no kuriem var radīt neiedomājamas konstrukcijas. Autošovā bija pārstāvēts uz Buick Riviera, Volvo un Oldsmobile Cutlass Supreme bāzes būvēts šovmobilis.

Riviera pats par sevi ir viens no spožākajiem sava laika Buick modeļiem. Auto ir ražots 1971. gadā un pārbūves rezultātā atbilst visām tām prasībām, kuras uzliek lovraidera nosaukums. Ievērības cienīgs ir tā polsterētais salons, soli, bārs un daudzas citas ekstras. 1968. gada Volvo modeli interesantu darīja fakts, ka tas ir kabriolets un lovraiders. Tipisks amerikāņu auto modelis ir Oldsmobile Cutlass Supreme lowrider. Šis patiesi skaistais zili metāliskais auto ir lovraideru kustības aizsācējs Latvijā. Īpašnieks to interesantu padarījis, autosalona tapsējumam izmantodams zili pūkainu audumu.

Hotrod tipa automašīnā viss tiek pakārtots dzinējam un jaudai, bet iekšējo spēku parasti ilustrē arī uzkrītošā āriene - neticami platas riteņu arkas un riepas, košs krāsojums un no motora pārsega ārā lienošas motora detaļas. Par pamatu ņemot astoņcilindru motoru, tie ar kompresoru palīdzību tiek forsēti, sasniedzot simtiem zirgspēku, hromēti un iebūvēti Ford T ēras automobiļu virsbūvēs. Hotrodu pasaulē valda sava mode un klišejas, piemēram, aizmugurējais tilts ļoti bieži izgatavots no saīsināta Jaguar tilta ar izmainītu reduktora pārnesumskaitli.

Izstāde skatītājus pāsteidza ar diviem hotrodiem. Viens no spilgtākajiem - Ford Tudor Special 1938 "Stromliner". Šim hotrodam par pamatu ņemts samērā rets Ford modelis Tudor Special, kas pārbūvēts Zviedrijā, un iegūta oriģināli veidota virsbūve. Ogles melnais spēkrats ar asins sarkano salonu spēj sasniegt pat 330 km/h lielu ātrumu. Otrs hotrod auto - Chevrolet Coupe de luxe - ražots 1939. gadā. Tieši Chevrolet Coupe ir viens no populārākajiem modeļiem hotrodu un strīt rodu cienītāju vidū.

Monstertruck tiešām ir monstri ar jaudīgu lielapjoma motoru, tie uzlikti uz pastiprinātiem tiltiem un milzīga izmēra riepām. Ir aprīkoti ar speciāliem amortizatoriem, atsperēm un transmisiju. Šie visurgājēji ir populāri Amerikā, kur sacensību un paraugdemonstrējumu laikā rēcošais nezvērs ar smagajām riepām samaļ vecu auto vrakus. Par monstertruck lidotspējām varēja pārliecināties arī autošova paraugdemonstrējumu laikā. Uz Rīgu bija atgādāts visjaudīgākais Zviedrijas monstertruck, kura virsbūvei izmantots Lamborghini Countach, iebūvēts astoņcilindru Chevrolet kutera motors ar 8,2 litru darba tilpumu, tā jauda ar dažādiem paņēmieniem (t.sk. lieljaudas kompresoru) paaugstināta līdz 900 zirgspēkiem.

Krievu jaunumi - Volga V12 Coupe un VVM Ultima

Pirms došanās uz starptautisko autoizstādi Parīzē, kur notiks jaunizlaiduma Volga V12 Coupe pasaules prezentācija, izstāde Auto Exotica 2002 piedāvāja apskatīt arī Latvijas interesentiem šo Krievijas virsbūvju darbnīcas radīto unikālo projektu. Volga V12 coupe saglabājusi tik raksturīgās Volgas virsmas, bet pilnībā izmainījusi visus izmērus. Tā tapusi par divdurvju coupe, kas aprīkota ar 12 cilindru 380 zirgspēku dzinēju un ABS, pretslīdēšanas sistēmu un pat ksenona gaismām. Speciālisti atzīst, ka jaunajā Volgā dizaineriem izdevies apvienot BMW 850 aerodinamiku ar GAZ-21 labākām īpašībām.

Volga V12 Coupe uzbūvēšanai bija nepieciešami 17 mēneši un aptuveni pusmiljons dolāru.

Viens no auto, kas piesaistīja daudzu skatītāju uzmanību, bija mazais konceptautomobilis VVM Ultima. Tā dzimtene ir Krievijas pilsēta Smoļenska. Braucamais līdzinās fantastikas filmās redzētajiem nākotnes auto. 450 kg smags izstrādājums, kura rāmis izliets no alumīnija un stiklašķiedras sakausējuma, aprīkots ar vienu no jaudīgākajiem motociklu dzinējiem Yamaha V-Max. Motora darba tilpums ir 1200 cm2 ar 147 ZS lielu jaudu. Speciālisti apgalvo, ka šādas jaudas motors uz tik mazu automobiļa svaru to automātiski padara par "spridzekli" un piešķir tam vienreizēju motocikla dinamiku.

Sapņu spēkrati ātrummīļiem

Auto Exsotica šogad skatītājus iepazīstināja ar dažādu lielumu, izskatu un pazīstamu firmu auto. Viens no pieminēšanas vērtiem ir slavenās angļu firmas Morgan automobiļiem Aero8. Firma savā vislabākajā ražojumā izmantojusi BMW astoņu cilindru motoru ar jaudu 286 ZS, sporta auto bremzes, un ekstrēmi zemi novietotais smaguma centrs padara to par sapņu auto ikvienam, kurš ciena ātrumu. Tas mazāk nekā piecās sekundēs spēj ieskrieties līdz 100 km/h. Kā jau tradicionāli Morgan automobiļiem, arī šim divvietīgajam auto, sēdekļi ir novietoti gandrīz pie aizmugurējās ass. Morgan Aero8 cena pārsniedz 80 tūkstošus eiro, un tas tiek piegādāts tikai pēc speciāla pasūtījuma.

Bet tiem, kam braucot patīk baudīt mūziku, bija interesanti aplūkot Blaupunkt Velocity autiņu. Tajā iebūvētās multimēdiju sistēmas kopējā jauda mērāma tūkstošos vatu. Spēkstacijai līdzīgo jaudu nodrošina divi augstākās klases Velocity pastiprinātāji. Pamatapskaņošanai izvēlētas reference klases komponentu skaļruņu sistēmas, kuru membrānas veidotas no alumīnija un vara pārklājuma. Automobilī iebūvētā iekārta būtībā ir visu šobrīd populāro video un skaņas standartu un avotu komplekss.

Autoizstādē bija daudz, ko redzēt. Tagad atliek gaidīt nākamo un cerēt, ka tā pārsteigs skatītājus vēl ar ko jaunu.