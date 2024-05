Uz gruntsmakšķeres uzķeras ... krabis

Svētdien Ventā pie Zlēkām neparasts loms gadījās Saldus makšķerniekam Armandam Avinam. Uz viņa gruntenes uzķērās prāvs krabis.

Par ēsmu vēdzelēm uz āķa bija uzlikti zivs gabaliņi, un krabim tie likās ļoti gardi. Pagāja krietns laiks, kamēr Armands Avins atbrīvoja rīmu no āķa. Krabis ir zaļganbrūns ar vairāk nekā 10 centimetru garām kājām. Ne tikai ūdenī, bet arī sausā vietā tas pārvietojas ļoti ātri. Bioloģijas institūta zinātnieks, asociētais profesors Voldemārs Spuņģis pēc vides aizsardzības inspektoru aprakstītā sacīja, ka, iespējams, tas ir Ķīnas krabis. Latvijas piekrastes ūdeņos, upju deltās, upēs varētu būt nokļuvis ar dienvidzemju kuģu balasta ūdeņiem, kas te izlaisti. Balasta ūdenī krabis bijis tārpveida - attīstības sākuma stadijā. Otra versija - ka tas atskalots no Vācijas piekrastes kopā ar jūras straumēm. Vācijā Ķīnas krabji tiekot atrasti biežāk nekā Latvijas ūdeņos. Tomēr līdz šim nav pierādījumu, ka šie krabji Latvijā spētu vairoties un to skaits palielinātos dabīgā veidā, nevis tikai, migrējot ar kuģiem.