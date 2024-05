Viss dārzā izaugušais lieti der

Vai iespējams lietderīgi izmantot ķirbju garās, koksnainās stīgas, tomātu stublājus? Komposta kaudzē tie sadalās lēni. Vēlu rudenī tos arī nevar izžāvēt, lai sadedzinātu.

Latvijā pazīstamā tomātu audzētāja ELGA BRAŽŪNE, kuras ģimenes uzņēmuma "Neslinko!" jaunākās šķirnes bija apskatāmas septembrī dārzkopības izstādē Saldū, sacīja: stublāji nav liela nelaime. "Saldus Zemes" lasītājiem - dārzkopjiem viņa iesaka: "Kompostā var likt visu, kas dārzā vai siltumnīcā izaudzis un nekādi citādi vairs nav izmantojams.

Augu atliekas, nezāles, lapas un lakstus var likt komposta kaudzē, bet es dodu priekšroku komposta gatavošanai bedrē. Izroku 1 - 1,5 metru dziļu bedri (cik atļauj gruntsūdens līmenis), man tā ir trīs metrus plata. Kārtām pildu ar dārza atliekām. Tomātu stublāji rudenī obligāti izvācami no siltumnīcas kā slimību perēkļi. Tos nesmalcinātus lieku bedrē. Arī ķirbju, gurķu stīgas nesmalcinu, taču vienas pašas tās nesadalās, jo satur daudz kokšķiedras. Noteikti pārberu kārtām lapkoku lapas, puķu lakstus, lai kompostā ātrāk sāk darboties baktērijas. Pievienoju biokompostētāju - metru dziļai un metru platai bedrei pietiek ar vienu paciņu. Bedrē gatavotam kompostam ir priekšrocība, ka baktērijas savu darbu turpina arī ziemā, jo bedrē saglabājas tām vēlamais mitrums, siltums. Pavasarī ar mietu vairākās vietās iedzenu caurumus, lai bedrē iekļūst gaiss un baktērijas var turpināt darboties. Pēc dienām desmit caurumus veidoju citās vietās, jo iepriekš izveidotie aizbirst. Nākamajā vasarā bedres saturu turpinu papildināt ar zāli, nezālēm.

Divos gados komposts ir gatavs, tas ir lieliska trūdzeme, un sadalījušās arī koksnainās stīgas un stublāji. Šo kompostu nelietoju tomātu audzēšanai, bet tas ļoti patīk gurķiem, kāpostiem. Arī dārza puķes, bet īpaši - petūnijas par tādu trūdzemi ir stāvā sajūsmā un aug griezdamās.

Esmu izmēģinājusi arī citu kompostētāju - baldriānu ziedu sulu, kuru sagādā vasarā un ko var uzglabāt vēsā pagrabā pat 4 - 5 gadus. Sulu atšķaida ar ūdeni attiecībā 1:10 un pievieno augu atliekām komposta bedrē. Var iekaisīt sasmalcinātus pelašķus, vībotnes. Ļoti labi kompostā kopā ar stublājiem, lapām likt nātres, strutenes - iegūs bagātu komplekso trūdzemi.

No augu atliekām var gatavot arī tā saucamos zaļos kokteiļus, bet tas gan darāms vasarā. Dažādiem sasmalcinātiem augiem traukā uzlej ūdeni, noteiktu laiku patur un iegūto novilkumu atšķaida ar ūdeni. Šķīdumu izmanto kā mēslojumu vai augu aizsardzības līdzekli pret kaitēkļiem, slimībām. Šajā kokteilī noteikti jābūt izmantotām to augu daļām, ko paredz smidzināt. Ja šķīdumu lieto gurķu miltrasas apkarošanai, jābūt gurķu lapām, liekajiem dzinumiem. Tomātu laistīšanai lieto novilkumu, kura gatavošanā izmantotas tomātu lapas, padusītes. Nule kādā vācu žurnālā par bioloģisko lauksaimniecību izlasīju, ka arī kompostā vēlamas tā auga daļas, kura audzēšanā vēlāk lietos sadalījušos trūdzemi. Nezinu, vai tas ir pareizi. Man ir bažas, ka augsnē saglabājas tomātu slimību ierosinātāji, tādēļ atturos tomātu siltumnīcā lietot trūdzemi, kura iegūta no tomātu stublājiem. Bet - varbūt der izmēģināt?"