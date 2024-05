Ja brauc pa Spānijas un Grieķijas ceļiem

Ieceļojot Spānijā vai Grieķijā, autovadītājam var rasties dažādi pārpratumi, nezinot turienes satiksmes noteikumus.

Šķērsojot Grieķijas robežu, tarnsportlīdzekļa vadītājam jābūt nodrošinātam ar Zaļo karti, bet apdrošināšanu var veikt arī uz robežas.

Tā kā Atēnās satiksme ir ļoti noslogota, ierobežojums nosaka, ka vienā dienā drīkst braukt tikai automašīnas ar pāru ciparu, bet nākamajā - tikai nepāru cipariem uz numura zīmes. Pret neatļautās vietās novietotiem transportlīdzekļiem ir atļauts lietot gan riteņu bloķēšanu, gan automašīnu evakuāciju. Tomēr to dara tikai pašos nepieciešamākajos gadījumos satiksmes drošības apsvērumu dēļ. Soda naudas apmērs par evakuāciju ir apmēram 15 eiro. To samaksājot, īpašnieks atgūst auto bez numurzīmēm. Tās var saņemt tikai pēc 40 dienām.

Spānijā pa autoceļiem var pārvietoties tikai tās automašīnas, kurām ir izieta tehniskā apskate. Ja policija konstatēs, ka tas nav izdarīts, tad bez protokola sastādīšanas tiks atņemtas autovadītāja braukšanas tiesības un izsniegta kvīts, kura dod tiesības automašīnu nogādāt līdz tehniskās apskates vietai. Izplūdes gāzu koncentrācijas pārbaudi policisti var veikt uz jebkura iekšzemes ceļa.

Stingri aizliegts šajā valstī pa valsts ceļiem pārvietoties automašīnām, kurām ir riepas ar radzēm. Ja tādas ir, tad jālieto īpašas elastīgas saites, kas nosedz radzes. Kalnainos apvidos ziemā, lai atvieglotu braukšanu, ir jāizmanto ķēdes.

Municipālajai policijai ir tiesības evakuēt transportlīdzekli, kurš novietots neatļautā vietā vai traucē, apgrūtina satiksmi. Soda nauda par pārkāpumu atkarīga no izdarītā smaguma pakāpes, bet, ja autovadītājs nevar uzrādīt noteiktu dzīvesvietu Spānijā, viņam soda nauda var tikt pieprasīta uzreiz. Ja autovadītājs atsakās maksāt, tad transportlīdzekli var aizturēt. Autovadītājam, skatoties pēc nodarītā pārkāpuma pakāpes, var uzlikt naudas sodu no 50PP līdz 200 eiro vai aiztur autovadītāja apliecību uz laiku no 3 mēnešiem līdz gadam.