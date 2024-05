Mātes pienā - ēdiens, siltums un mīlestība

SIA "Saldus medicīnas centrs" dzemdību nodaļa iesaistījusies konkursā par mazulim draudzīgas slimnīcas nosaukuma iegūšanu.

Pamatideja - nodrošināt zīdīšanu, tātad mātes pienu, visiem bērniem. Mazulim, ienākot pasaulē, nepieciešamas 3 lietas - ēdiens, siltums un mīlestība. To visu viņš saņem no savas māmiņas, tāpēc ir svarīgi jau no pirmajiem dzīves mirkļiem būt kopā ar māmiņu, un šī iespēja mūsu dzemdību nodaļā ir nodrošināta.

Mēs Kurzemē esam pirmā dzemdību nodaļa, kas piedalās šajā konkursā, bet ideja par mazulim draudzīgu slimnīcu pie mums tiek īstenota jau no 90. gadu sākuma, kad aizsākās Saldus slimnīcas sadarbība ar zviedru kolēģiem - Sundsvāles slimnīcu un Viduszviedrijas universitāti.

Lai veicinātu un aizsargātu zīdaiņu veselību, lai samazinātu zīdaiņu mirstību, bērniem līdz 6 mēnešu vecumam ir jāsaņem tikai ekskluzīvā zīdīšana, to iesaka PVO/UNICEF 1981. gadā Pasaules Veselības asamblejas pieņemtais "Krūts piena aizvietotāju tirdzniecības starptautiskais kodekss".

1989. gadā pieņemtā ANO Bērnu tiesību konvencija nosaka, ka bērnam ir tiesības saņemt uzturā mātes pienu. 1990. gadā PVO/UNICEF Innocenti deklarācijā norādīts, ka katrā valstī ieteicams pieņemt normatīvo aktu, kas pamatojas uz "Krūts piena aizstājēju starptautisko kodeksu", lai aizsargātu un veicinātu veselīgu uzturu - mātes pienu - bērnam kopš dzimšanas un vidēji līdz 2 gadu vecumam.

Tomēr dati liecina, ka katastrofāli samazinās bērnu skaits, kas saņem mātes pienu līdz pusgada vecumam, bet līdz gadam to ir tikai 8,8%.

SIA "Saldus medicīnas centrs" dzemdību nodaļa aktīvi atbalsta kustību par krūts barošanu. Nodaļas dzemdību zālē ar krūti baro 88% jaundzimušo, bet vēlāk - 93%.

Mūsu, grūtnieču un dzemdību nodaļas personāla, pienākums ir pārliecināt māmiņas par zīdīšanas nepieciešamību un radīt tai nepieciešamos apstākļus. Ir izstrādāta apmācību programma topošajām māmiņām no 25. līdz 36. grūtniecības nedēļai. Nodarbības vada vecmātes, bērnu ārsti, tajās iekļauti jautājumi par grūtniecības, dzemdību, pēcdzemdību perioda norisi, kā sagatavoties dzemdībām, kā pareizi barot un kopt bērniņu, kā izsargāties no grūtniecības pēc dzemdībām u.c. Nodarbības paredzētas ģimenēm, aicinām piedalīties arī tēvus. Tās notiks trešdienās, un dalībniekiem vēlams iepriekš piezvanīt un pieteikties.

Valstī no 21. līdz 25. oktobrim norit zīdīšanas veicināšanas nedēļa, kuras ietvaros aicinām visus topošos vecākus un arī tos, kas bērniņu tikai plāno, 23. oktobrī - atvērto durvju dienā - apmeklēt SIA "Saldus medicīnas centrs" dzemdību nodaļu.

Barojot bērnu ar mātes pienu

bērns saņem pilnvērtīgu uzturu

nostiprinās imunitāte

bērns vairāk pasargāts no infekcijas slimībām un alerģijām

veidojas garīga un fiziska tuvība starp māti un bērnu

Zīdīt bērnu ir viegli, ērti, un tas neprasa nekādus materiālos līdzekļus!