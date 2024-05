Rotavīrusu gastroenterīts - visizplatītākā zarnu infekciju slimība

Pēdējos mēnešos mūsu rajonā ievērojami pieaudzis caureju slimību skaits. Cik īsti slimo - nav iespējams uzzināt, jo lielākā daļa cilvēku pie ārsta negriežas.

Oficiāli reģistrēti nedaudzi gadījumi, lielākā daļa saslimušo ārstējušies mūsu slimnīcas uzņemšanas nodaļā.

Rotavīrusu gastroenterīts ir vīrusu izraisīta zarnu infekciju slimība, kam raksturīgas epidēmijas. Nosaukums cēlies no latīņu vārda rota - ritenis. Tā vīruss izskatās elektronmikroskopā. Rotavīruss pazīstams vairāk nekā 20 gadu. Pasaulē katru gadu ar to slimo vairāki simti miljonu cilvēku. Vislielākā saslimstība ir Āzijas, Āfrikas un Latīņamerikas valstīs. Rotavīrusu gastroenterīts ir visizplatītākā zarnu infekciju slimība.

Vīrusu nēsā un izdala tikai slims cilvēks - neatkarīgi no slimības smaguma. Slimnieks ir lipīgs jau pēc pirmajiem slimības simptomiem, bet visvairāk vīrusu izdala no 3. līdz 5. slimības dienai. Vīrusu no slimnieka uz veselo cilvēku pārnēsā ar nemazgātām rokām, priekšmetiem, pārtiku, ūdeni. Nav izslēgts arī gaisa - pilienu ceļš, kas raksturīgs respiratorām vīrusu infekcijām. Visbīstamākie attiecībā uz epidēmiju ir slimnieki ar maz izteiktiem simptomiem. Šie cilvēki sevi pat neuzskata par slimiem. Ja šādi cilvēki atrodas slēgtos kolektīvos (skolās, bērnudārzos, pansionātos), var viegli izcelties epidēmija.

Inkubācijas periods (laiks no inficēšanās līdz pirmajiem slimības simptomiem) ir 1 - 3 dienas. Klīniski rotavīrusu gastroenterīts izpaužas ar drudzi un paaugstinātu temperatūru, ūdeņainu, gaišu, masīvu vēdera izeju, sliktu dūšu, atkārtotu vemšanu, nespēku, ēstgribas trūkumu, organisma atūdeņošanos. Šie simptomi variē atkarībā no slimības smaguma. Ja slimība noris vieglā formā, tās ilgums ir 4 - 5 dienas, smagā formā - līdz 10 dienām. Diagnozi uzstāda ārsts, slimnieku izmeklējot, izjautājot, veicot analīzes.

Svarīgi ir katru caurejas slimnieku uzskatīt kā lipīgu un attiecīgi kopt - ievērot personīgo higiēnu, lietot atsevišķus traukus, veļu. Jālieto tīrs dzeramais ūdens, neinficēta svaiga pārtika. Pēc saskares ar slimo rūpīgi jāmazgā rokas.

Ārstēšana slimnīcā nepieciešama apmēram trešdaļai pacientu, kam slimība noris smagākā formā - ar organisma atūdeņošanos, vemšanu, masīvu ūdeņainu vēdera izeju, kā arī gadījumos, kad diagnoze nav precizēta.

Ar līdzīgu diagnozi var būt arī citas zarnu infekcijas - dizentērija, salmonelloze, reizēm pat akūts apendicīts. Ārstēšanās slimnīcā nav ilga - 2 līdz 3 dienas. Taču ieteicams ārstēties slimības sākumā, lai ātrāk varētu atveseļoties.

SIA "Saldus medicīnas centrs" laboratorijā iespējams noteikt rotavīrusu. Analīzes pieņem arī bez ģimenes ārsta nosūtījuma. Uzņemšanas nodaļā var konsultēties arī ar infektologu.