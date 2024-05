Dārzā aug "slēpju nūjas"

Novadnieku pagasta "Zemdegās" nu jau trešo gadu mājo eksotisks augs, ko vidējā un vecākā paaudze atceras kā izejmateriālu slēpju nūju gatavošanā, - bambuss.

Uz Latviju tas atceļoja pirms trim gadiem, kad Žeivotu ģimene atgriezās no ceļojuma pa Itāliju. Antra Žeivote stāsta, ka tur bambusu audzes ceļmalās, grāvjos ir tikpat parastas, kā pie mums vārpatu lauki. Ārēji bambuss arī atgādina milzīgu vārpatu, kas Itālijas apstākļos izstiepjas pat sešu metru augstumā. Bambusa stumbrs ir posmains, cauruļveida, ar šaurām garām lapām. Itālijā tas zied, veidojot pamatīgu ziedkopas "slotu". Tur bambusa saknes ir rokas resnumā, un stādīšanai gabalu nācies nocirst ar cirvi. "Zemdegās" gan bambuss vēl nav ziedējis, varbūt mūsu vasara tomēr ir par īsu.

Siltumnīcas galā iestādītais augs nu jau izveidojis kuplu puduri. Grūti pat iedomāties, ka sākumā bambuss audzēts podiņā. Saimnieki baidījušies, ka siltzemju augam varētu nepatikt mūsu ziemas, jo auga sakne atvesta oktobrī. Nākamajā gadā izlemts riskēt, jo bambusam podā noteikti kļūtu par šauru - tā saknes, līdzīgi kā vārpatai, stiepjas zem zemes.

Nu jau pārbaudīts, ka siltzemju augs lieliski pārcieš laukā arī mūsu ziemas. Nepieciešama tikai neliela palīdzība - rudenī auga saknes apber ar sausu materiālu, piemēram, sausām lapām, piesedz ar šīfera loksnēm, lai bambusa "kājas" nemirkst ūdenī, bet cauruļveidīgo stumbru nenogriež, jo pēc griešanas "caurulē" varētu krāties ūdens, tas sasalstot un atkal atkūstot sabojātu bambusa saknes.

Stumbru nogriež tikai pavasarī, jo tad bambuss sāk dzīt jaunas smailas atvases. Augot gan tas varen strauji. Vienu nedēļu saimniece mērījusi pieaugumu, un izrādījies, ka dienā vidēji tas pastiepjas par 8 centimetriem. Ja kādam būtu laiks vērot, droši vien varētu saskatīt, kā bambuss stiepjas aizvien garāks.

No bambusa ir arī savs praktisks labus. Kad izturīgais stumbrs nogriezts, to izmanto par balstu citiem augiem, puķēm. No bambusa, to attiecīgi apstrādājot, varot izgatavot arī vēju zvanu. Bet, kad vaicāju par slēpju nūjām, saimniece tikai smejas - cik nu mums bieži gadās tādas sniegotās, aukstās ziemas.