Zīdaiņa vecumā visvieglāk palīdzēt

Saldus rajonā vēl nav bērnu atbalsta centra, kurā speciālisti palīdzētu jebkura bērna vecākiem. Tomēr ir cilvēki, kuri uzsāk darbu, lai pie šāda rezultāta kaut kad nonāktu. Tās ir SAULCERĪTE LEVICA un MARUTA TILTIŅA, agrīnās attīstības logopēdes.

Lai bērns attīstītos kvalitatīvi

Maruta strādā Jauniešu veselības centrā "Tavā pusē" Saldū, Saulcerīte - līdzās pediatrei Druvas doktorātā. Abas Liepājas Pedagoģijas akadēmijā ieguvušas nepieciešamo kvalifikāciju, lai uzsāktu darbu ar zīdaiņiem. Sarunā logopēdes skaidro - cik svarīgi vecākiem apzināties, ka "jo agrāk, jo labāk var novērst bērna attīstības traucējumus. Kamēr smadzenes zīdaiņa vecumā ir plastiskas. Ja kaut kur tajās ir traucējums, var piespiest blakus esošās nervu šūnas strādāt bojātās vietā, un bojātais laukums aizpildās."

"Dati liecina, ka aptuveni 70% jaundzimušo ir psihomotorie traucējumi, un ir vairāki signāli, piemēram, asimetrisks ķermeņa stāvoklis, kas norāda, ka bērnam būs novirzes," - skaidro M. Tiltiņa. Agrīnās logopēdes var veikt masāžu, attīstošus vingrinājumus, viņas to apguvušas un prot.

"Ja novirzes nenovērš, ķermenis pielāgojas, izstrādā mehānismu, kā kompensēt trūkstošo, un smadzenes "iestrādājas" nepareizi. Vēlāk, skolas vecumā, to jau grūti labot," - S. Levica kā izplatītu novirzi min kumpu muguru. "Ja ir smags bojājums, brīnumus izdarīt nevar, tomēr arī tādā gadījumā var veicināt bērna attīstību. Mūsu vēlme - ieraudzīt šos bērnus, kad palīdzība visefektīvākā un korekcijas laiks - visīsākais. Jo ir riska bērni - ja ar viņiem strādā, koriģē, vēlāk speciālā pedagoga palīdzība nav nepieciešama."

Šāds bērns attīstīsies arī bez palīdzības, bet runa ir par kvalitāti. Viņš skolā rakstīs tāpat, bet skolotājs varbūt nepārtraukti aizrādīs par greizu rokrakstu. To novērst jāsāk jau 10 mēnešu vecumā, kad attīsta pirkstus. Ir nepilnības, kas atsaucas uz valodu. Ja bērns skolā slikti lasa, nav attīstīta redzes koordinācija, viņš arī lielākoties skatās tikai taisni - uz datoru, uz televizoru... Redzes koordinācija jātrenē zīdainim. Galvenie traucējumi kļūst redzami skolā, kaut tikai tad sākt bērnu kvalitatīvi veidot ir stipri novēloti.

Zīdainis noliek nullpunktā

"Ja man vaicā, kāpēc es ar šiem bērniem strādāju, ko gribu panākt, atbildu ar izlasītu kāda gudra cilvēka domu. Ka mūsdienās cilvēks vairs nav darba vergs, viņam nav tikai jāizpilda viena darbība. No cilvēka prasa citu attieksmi - lai veiksmīgi konkurētu darba tirgū, ir jābūt situācijas saimniekam," - saka Saulcerīte Levica. "Esmu strādājusi un vērojusi - viens bērns sasniedz rezultātu, bet cits ar vislabāko gribu nevar to panākt. Redzēju - ja jau no mazotnes ar bērnu strādā, viņš attīstās labāk - un sapratu, ka ir jābūt pamatam. Izmācījos un guvu apstiprinājumu, uzzināju, ka šo darbu sauc par psihokorekciju."

Šo darbu nevarot likt darīt - to jāgrib darīt. Jo zīdainis visus noliek nullpunktā - viņam neinteresē, kas esi, ko māki, cik gadus esi strādājis, kāds tev amats. Ar zīdaini ir tikai - vai tu spēj, vai nespēj.

Parasti ko jaunu uzsāk divu iemeslu dēļ - peļņai vai idejas vārdā. Abas logopēdes uzsāk strādāt idejas dēļ - lai agrīno diagnostiku iedzīvinātu Latvijā, Saldus rajonā, arī lai nākotnē piepildītu labas ieceres par bērna atbalsta centru. Viens logopēds vien nevar izdarīt visu, jo ir bērni, kuriem jāpalīdz kompleksi. Tāpēc ir nepieciešama sadarbība ar pediatriem, tikpat vajadzīgs, lai līdzās būtu vēl citi speciālisti, kas strādā, novēršot dzirdes traucējumus, koriģējot stāju, u.c. Saldus rajonā tādi cilvēki ir, tikai vēl viņi nestrādā vienuviet.

"Tagad vēlamies panākt - lai nebūtu situācijas, ka vecāki nezina, ko iesākt, pie kā griezties. Lai viņi zina, ka iespējas ir, ka vēlas palīdzēt gan viņu bērniņam, gan viņiem," - tā Maruta. "Mēs strādājam ar bērniem, sākot no aptuveni 3 mēnešu vecuma, taču ne tikai ar tiem, kuriem jau pamanāmas nepilnības. Pastāstīsim, parādīsim jebkuram vecākam. Jo var būt, ka, bērnam piedzimstot, noviržu nav, taču vecāku nezināšanas dēļ viņam var "iestrādāt" nepareizas kustības. Lai nāk vecāki, kas grib izprast savu bērnu, par viņu uzzināt. Mēs parādīsim, bet viņi mājās ikdienā turpinās darīt un attīstīt."

Nepērciet rozā ziloni

Vai katrā ģimenē, kurā ir zīdainītis, zina, kā pareizi viņu nēsāt, kā celt vai guldināt? Saulcerīte un Maruta kā labu padomdevēju min žurnālu "Mans Mazais", bet abas arī apgalvo, ka netrūkst daudz aplamu padomdevēju. Piemēram, rotaļlietu veikalos ir liels haoss un daudz bērniem neatbilstošu mantiņu. Rozā zilonis zīdainim neko neizsaka, jo sākotnēji viņš uztver tikai četras krāsas - sarkanu, zilu, dzeltenu, zaļu. Un "zirneklītis", kurā bērnu iesēdina, lai viņš lēkā, var deformēt mugurkaulu. Bērnu nedrīkst ne par ātru sēdināt, ne likt viņam staigāt, ne ilgi dot sūkāt knupīti. Lai neveidotos asimetriska seja, viņu nedrīkst tikai uz vienu pusi guldināt. Nemācieties bērnam mainīt autiņbiksītes pēc televīzijas reklāmu parauga, kurā mazuli satver aiz kājām un paceļ! Zīdainis ir jāveļ.