Amandai patīk zemes darbi

Šodien vārdadienas svin Amandas. Viena no gaviļniecēm saldeniece Amanda Gulbe šo dienu sagaidīs tuvu cilvēku vidū.

Kad piedzimusi Amanda, mamma gribējusi viņai likt vārdu Rita, kas viņai asociējies ar gaišumu, ar rītu. Tomēr meitenes krustmātes - toreizējā Vecmāšu biedrības priekšsēdētāja Marija Celma un aktrise Lilija Štengele - iebildušas, ka tas ir lauciniecisks, bērnam jādod smalkais Amandas vārds. Lilijai Štengelei bijusi draudzene operdziedātāja Amanda Liberte-Rebane. Gaviļniece stāsta:

- Dzīvē sanāca tā, ka mamma no Rīgas atbrauca uz Kursīšu pagastu, iepazinās ar audžutēvu, aprecējās, un palikām dzīvot laukos. Te visi brīnījās par manu vārdu, jo tādu nebija dzirdējuši. Vēl šodien daudzi grib to rakstīt nepareizi - Armanda. Tad piktojos, kāpēc vārdā jāsprauž burts "r".

Jau no mazām dienām esmu mācīta lauku darbos. Protu art, ecēt un iejūgt zirgu. Atceros, kā patēvs mācīja man sēt linus. Viņš teica: "Paņem trīs pirkstos sēklu šķipsnu un sēj." Bet, kad mēģināju tā darīt, sēklas bija sīkas manos smalkajos pirkstos. Tad izdomāju, ka sēšu ar sauju. Ar satraukumu gaidīju dīgšanas laiku. Tomēr izrādījās, ka esmu rīkojusies pareizi, jo linu druva zaļoja labi. Pat skolotājs atzina, ka esmu labi strādājusi.

Apprecējos ar latviešu puisi, Lestenes pagasta saimnieka dēlu un bijušo leģionāru, kam tuvi bija zemes darbi. Viņš bija beidzis Mežotnes lauksaimniecības skolu. No vīra vecākiem vēl tagad glabāju zelta pulksteni, ko viņiem par labu saimniekošanu uzdāvinājis Kārlis Ulmanis. Jāsaka, ka mūsu laulība ir slēgta debesīs, jo ar vīru sapratāmies no pusvārda. Kamēr viņš bija dzīvs, savā starpā nepārmijām neviena dusmīga vārda. Abiem mums bija arī kopīgas intereses. Viena no tām - dārzkopība. Mums patika stādīt, audzēt un priecāties par izaudzēto. Katrreiz, kad pārnācu no darba, apstaigāju dārzu un raudzījos, kas sazaļojis, kas uzziedējis un kas augļus nobriedinājis.

Vienmēr esmu centusies savā dārzā izaudzēt ko jaunu. Vīrs savulaik bija Dārzkopības un biškopības biedrības biedrs un vienreiz no labāko sētu skates man pārveda mēnešzemenes. Tās toreiz bija liels retums. Es atvestās ogas uz palodzes izžāvēju un novācu sīkās sēkliņas. Nākamajā gadā manā dārzā jau auga reto zemeņu stādi. Savulaik no Krimas pārvedu interesantas klematis sēklotnes. Lai uzzinātu, kā izaudzēt no sēkliņām stādus, braucu pat uz Botānisko dārzu, bet arī tur man nevarēja dot padomu. Mēgināju pati un sanāca. Tagad kuplais vītenis grezno ieejas vārtus un priecē acis. Esmu nākusi pie secinājuma, ka katrs darbs ir jādara ar patikšanu, tad iecerētais veiksies. Ja darbu dara negribīgi, tad gala iznākums ir nebaudāms.

Otra ģimenes sirdslieta vienmēr ir bijusi ceļošana. Mūsu lielākais pārbaudījums padomju laikā bija ģimenes ceļojums uz Rumāniju un Bulgāriju. Bija sakrāta nauda paklājam, bet tā kā radās izdevība ceļot, tad, protams, izvēlējāmies ceļojumu. Tajā laikā uz ārzemēm braukt ģimenei neieteica. Bet grupas saraksts tika sastādīts tā, ka viens no mums tika ierakstīts saraksta sākumā, otrs - vidū un trešais - beigās, tad uz robežas nevienam nelika griezties atpakaļ. Bet visu ceļojuma laiku tikām rūpīgi uzmanīti, lai kāds no trijotnes nenoklīstu un nepaliktu ārzemēs. Arī pirms brauciena tiku uzaicināta uz drošības pārvaldi, kur tiku iztaujāta, bet, tā kā pateicu, ka ārzemēs jātur acis vaļā un mute ciet, tad iztaujātājs bija apmierināts, un saruna beidzās.

32 gadus nostrādāju par pārdevēju dažādos pārtikas veikalos, tomēr visilgāk - zivju veikalā, kur aiz letes nostāvēju 20 gadus. Pa visu savu darba mūžu neesmu saņēmusi nevienu sūdzību. Tikai viens pircējs Sūdzību grāmatā ierakstīja savu pretenziju, ka viņam neiesaiņoju konservu bundžu. Bet bija laiks, kad veikalā iesaiņojamais papīrs bija deficīts. Lai būtu, kur iesaiņot vaļējās zivis, uz veikalu nesām pat avīzes. Tagad jau vairākus gadus esmu pensijā. Rosos pa dārzu un, kad ir iespēja, apmeklēju izrādes.