Izvēloties ziemas riepas, - jāpadomā

Kopš 1. oktobra transportlīdzekļiem vasaras riepas var nomainīt pret ziemas sezonai paredzētajām - bez radzēm un ar radzēm.

Obligāti ar ziemas riepām automašīna jāaprīko no 1. decembra līdz 1. martam. Tomēr CSDD darbinieki iesaka autovadītājiem jau laikus padomāt par riepu maiņu, lai braukšana sniega, lietus un citu nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā būtu droša. Nebūtu arī jāaizmirst: kaut transportlīdzeklis aprīkots ar ziemas riepām, tomēr jābūt uzmanīgiem un jāizvēlas konkrētiem apstākļiem drošākais braukšanas ātrums. Iestājoties aukstam laikam, kad gaisa temperatūra noslīd zem 5 grādiem, vasaras riepu gumija kļūst cieta, un riepas zaudē savu kvalitāti, ietekmējot bremzēšanu. Ziemas riepas aukstumā savas īpašības nezaudē, jo izgatavotas no tādas gumijas, kas iztur zemu temperatūru. Riepām, kas paredzētas braukšanai ziemas apstākļos, jābūt marķētām ar apzīmējumu M+S (M, S vai M&S u.tml., kas angļu valodā nozīmē dubļi=sniegs), un tās var būt ar vai bez radzēm.

Speciālās ziemas riepas var būt ar dažādiem protektoru veidiem: ledus riepas, sniega riepas, parastas jeb universālas ziemas riepas, tomēr marķējumā jābūt norādei, ka tās ir ziemas vai vissezonu riepas.

Kādas riepas izvēlēties ziemā - radžotās vai bez radzēm? Šādu jautājumu sev uzdod ne viens vien šoferis. Ko par to saka lietpratēji?

ULDIS PLĀCIS, Ceļu policijas priekšnieka vietnieks: "Pēc pieredzes varu teikt, ka nav lielas nozīmes, vai riepas ir ar radzēm vai bez tām. Lielāka atšķirība, piemēram, ir starp ziemas un vissezonu riepām. Mazāka drošība ir vissezonu riepām.

Īpaši nedrošas ir vissezonu riepas, kuras autobraucējs paredzējis mainīt tikai pēc paredzēto 40 000 kilometru nobraukuma, neņemot vērā, ka vasarā tās ir nodilušas. Ja vissezonu riepas nav jaunas, tad ziemā tām saķere ar ceļu ir mazāka nekā vasarā. Protams, ja līdzekļi ļauj, tad automašīnu ziemā būtu jāaprīko ar ziemas riepām, bet, ja to nav, tad autovadītājam jācenšas pirms ziemas iestāšanās transportlīdzeklim uzlikt labākas vissezonu riepas."

JĀNIS MAZURS, veikala Autoriepas īpašnieks: "Riepas jāizvēlas atkarībā no tā, kāda ir ziema. Ja diendienā jābrauc pa zemes ceļiem, kas pārklāti ar ledu un ūdens kārtu, nav nekā labāka par radžotām riepām. Ir uzskats, ka riepas ar radzēm bojā asfaltu. Es ziemā braucu ar radžotām riepām, bet neapgalvoju - ja tavam auto ir radžotas riepas, tad bez starpgadījumiem brauksi pa jebkuru ceļu. Drošību dod braukšanas prasme. Esmu piedzīvojis gadījumu, kad Opel no apledojuša asfalta iebrauca grāvī, kaut bija aprīkots ar jaunām radžotām riepām. Ne vienmēr riepas ar radzēm pasargās automašīnu no slīdēšanas. Bet nav jābūt arī aizpriedumainam. Jāizmēģina, vai radžotās riepas der tavam auto, vai nē."

VLADIS ZAVITSKIS, autoskolas Vladis vadītājs: "Lai braukšana būtu drošāka, vasaras riepas pret ziemas riepām jāmaina, kad to prasa laika apstākļi. Tā kā sals, atkala un lietus šogad oktobrī nav reta parādība, tad es jau to paspēju izdarīt. Stabilāka braukšana būs tad, ja riepai būs pareizs protektors - 3 un pat 4 milimetri."