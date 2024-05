Katram auto - piemērotus apavus

MEISTARI Raivis Ipsis (no kreisās) Kaspars Maltenieks strādā čakli, jo klients gaida. FOTO - ULDIS PŪCE

Nule kā Saldū atklāts veikals-serviss Autoriepas, kura piedāvātās preces jau izmēģina pirmie pircēji.

Jaunais veikals-serviss Saldū pircējiem atvērts jau divas nedēļas. Tā īpašnieks Jānis Mazurs stāsta: "Analogs uzņēmums jau no 1996. gada darbojas Dobelē. Līdz šim Saldū nebija specializēta autoriepu veikala, tāpēc nolēmu iepriecināt arī saldeniekus, lai pirms riepu maiņas viņiem nebūtu jālauza galva, kur tās iegādāties. Par cilvēku interesi varam spriest jau pēc pirmā apmeklētāja, kas veikalā ieradās, tikko piestiprinājām izkārtni."

Veikalā var iegādāties autoriepas, kas derēs vieglajiem un busiņiem, kuru riepu izmērs nepārsniedz 16 collas. Kā jau speciālā autoriepu veikalā, piedāvājums ir plašs - apmēram 500 jaunu, atjaunotu un lietotu riepu. Arī pārstāvēto ražotājfirmu nosaukumu klāsts ir liels, jaunām riepām to ir ap 20 - sākot no pazīstamajām Michelin un Goodyear, līdz mazāk zināmām Korejā ražotām Hankook firmas autoriepām. Tomēr veikala īpašnieks atzīst - kaut Korejā ražotās ir divreiz lētākas nekā Michelin riepas, tomēr pārdošanas prakse liecina, ka mūsu ceļiem labas ir arī austrumnieces.

Ir dzirdēts, ka automašīnu neiesaka aprīkot ar dažādu firmu un nodiluma pakāpju riepām. Bet Jānis Mazurs šim apgalvojumam īsti negrib piekrist, jo uzskata, ka daudz kas atkarīgs no paša autobraucēja un viņa pieredzes. Tomēr atzīst, ka būtu labi, ja visas riepas vienādas. Ja rocība neļauj, var izlīdzēties arī ar divām tādām un pārīti citādām. Tehnisko apskati var iziet, ja automašīnas riepu protektori ir dažādi, bet to izmērs (platums, augstums) vienāds.

Veikalā pašreiz ir 90% ziemas un vissezonu riepu. Var dabūt arī vasaras riepas. Paredzēts, ka nākotnē veikalā gan vasarā, gan ziemā vasaras, ziemas un vissezonu riepu izvēle būs vienādi plaša.

Latvijā obligāta prasība, ka ziemas sezonā automašīnai jābūt aprīkotai ar ziemas riepām. Nav pieļaujams, ka lieto divas vasaras un divas ziemas riepas, vai arī - divas radžotās un divas bez radzēm. Autovadītājam ir jāizvēlas - visas četras ar radzēm vai bez radzēm. Pēc klienta izvēles veikalā-servisā meistars "iešaus" radzes arī izvēlētajā bezradžu riepā.

Autoveikalā katrai riepai tiek dots garantijas laiks. Jaunām riepām tas ir līdz pilnīgam riepas protektora nodilumam, ja ir ražotāja defekts. Jānis Mazurs saka: "Mūsu firmas pastāvēšanas laikā jaunai riepai par ražotāja defektu nav bijusi neviena sūdzība." Restaurētām riepām garantija ir gads. Ja gada laikā atklāsies ražotāja defekts, piemēram, lobīsies protektors, veikalā šo riepu apmainīs pret citu. Lietotām riepām garantija tiek dota montēšanai. Meistars teic: "Nav jābaidās iegādāties arī lietotas, jo tās veikalā-servisā tiek uzmontētas un balansētas. Pēc šādas procedūras autovadītājs var pārliecināties, vai riepai nav defektu. Ja pircējam būs pretenzijas pret uzmontēto riepu, tad varēs izvēlēties citu. Līdzko pēc riepu nomaiņas nobraukti 10 metri, lietotai riepai garantija beidzas."

Autoveikala īpašnieks iesaka potenciālajiem pircējiem uz veikalu ierasties ar savu auto, jo, iegādājoties riepas, to montāža un balansēšana notiek uz vietas un ir bez maksas, šis pakalpojums iekļauts riepas cenā. Veikalā-servisā riepu maiņa, raiti strādājot, tiks veikta apmēram 20 minūtēs. Balansēšanu, montēšanu un riepu labošanu meistari veic ar vācu firmas Hofman kvalitatīvās tehnikas palīdzību. Bet, ja automašīnas riepā gadījies caurums, tad nav jāsteidz to mainīt, jo meistars pēc apskates ieteiks, kas darāms. Ja varēs izlīdzēties ar cauruma aizlāpīšanu, to meistars veiks turpat uz vietas.