Lai nejustos seni un lieki

DRAISKĀ SARKANGALVĪTE un šarmantā dāma no pirmskara Latvijas laikiem. Sarkangalvīte pamanījās skates laikā izdancināt dažu kungu un kundzi. FOTO - ULDIS PŪCE

Gaiķu klubā pie degošām svecēm pulcējas ļaudis, kuriem spēka gadi jau aiz muguras. Šoreiz, tāpat kā daudzās citās reizēs šogad, viņus kopā aicinājusi pagasta pensionāru padome un tās vadītāja Marija Irbe.

Apdarīti lielie darbi dārzos, uz lauka, un ir laiks pavērtēt, kāda bijusi vasara. Ne mazums jauku kopā pavadītu brīžu palicis atmiņā. Ar pašvaldības gādību pagasta vecļaudis bijuši gan Tērvetē un Rundālē, gan zooloģiskajā dārzā un Bulduru dārzkopības vidusskolas pasakainajos puķu laukos. Daudzi vēl tagad atceras ziedošos ceriņus Pētera Upīša dārzā. Šie braucieni bija iespēja izkļūt ārpus mājas četrām sienām, kaut uz vienu dienu nolikt malā nekad nepadarāmos darbus lauku sētā.

Arī kopīgi vadītā pēcpusdiena bija šāda iespēja - satikties, parunāties, atpūsties. Pašvaldība bija gādājusi, lai uz Satiķiem var atbraukt ļaudis arī no attālākām lauku sētām. Šoreiz par pēcpusdienas naglu bija izvēlēta modes skate ar žūriju, tērpu atraktīvu demonstrēšanu un to vērtēšanu. Likās, ka daudzi vismaz pārdesmit gadus nometuši no saviem pleciem, bet dažs uzdrošinājās atgriezties bērnībā. Skates uzvarētāju medaļas ieguva visi, jo nomināciju izrādījās daudz - par svinīgāko, elegantāko, oriģinālāko, labāk saglabāto, sportiskāko tērpu, par pasaku tēlu un arī atraktīvāko iznācienu.