Rūgteni izsmaržojuši miķelīši, vēl vāri jaušams trūdošo lapu rezignētais aromāts, un nav tālu laiks, kad degunā vien kniebs sals, kas nesmaržo nekādi. Vai "ieziemosim" vienu no savām maņām - ožu? Veikals "DIVI PLUS" sadarbībā ar "Saldus Zemi" piedāvā jaunu konkursu, kas domāts tiem, kas mīl smaržu pasauli un kam patīk pasapņot.

Veikals piedāvā triju smaržu komplektus: "Bruno Banani", "Puma" un "Iceberg" sievietei un vīrietim. Konkursa dalībnieku uzdevums - uzrakstīt pasaku par asociācijām, kas radušās, pasmaržojot šīs smaržas - visas vai kādu atsevišķi. Veikalā var saņemt smaržu paraugus un aplūkot to iesaiņojumu - varbūt arī tas rosina fantāziju? Bet pasakas līdz 1. decembrim gaidām "Saldus Zemes" redakcijā, Lielā ielā 8, Saldus, LV 3801. Interesantākās no tām sāksim publicēt jau novembrī, bet akcijas noslēgumā veikals "DIVI PLUS" būs sarūpējis lielākas un mazākas balvas visiem pasaku rakstītājiem.

Pasakas par smaržām raksta arī paši to ražotāji. Katrai no tām ir sava "leģenda", kuru veikalā var palūgt izlasīt. Piemēram, labi pazīstamās smaržas "ICEBERG Effusion Woman" lietotāja ražotāju iztēlē ir šāda: "Sieviete, kurā notiek cīņa starp nevaldāmo kaisli un paškontroli. Starp enerģiju un kautrīgumu. Liegais "Iceberg Effusion Woman" vējiņš, nevainīgi pūšot, viņas dvēselē rada trakojošu vulkānu. Vaļu guvusī kaisle noslauka visu, kas ir tās ceļā. Viņa ir mežonīga un pirmatnēja dvēselē, jauna un gatava riskēt baudas un piedzīvojumu vārdā." Pasmaržojiet un salīdziniet!