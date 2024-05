No C vitamīna organisms var "sarūsēt"

Amerikāņu pētnieki atklājuši - ja cilvēkam ir zilumi, muskuļu sastiepumi un to iekaisumi, pārmērīga C vitamīna lietošana organismā veido "koroziju". Floridas štata universitātes pētnieki uzskata, ka, dienā patērējot vairāk nekā 100 mg C vitamīna, cilvēks apdraud savu veselību, jo zilumu, zemādas asins izplūdumu, muskuļu sastiepumu un iekaisumu rezultātā veidojas dzelzs, kas reaģē ar C vitamīnu un oksidēšanās rezultātā veicina organisma "koroziju". Normālā stāvoklī dzelzi organismā aizsargā proteīni un enzīmi, kas neļauj metālam reaģēt ar C vitamīnu.