Laiks gatavot piparkūku mīklu!

DAGMĀRA ĀBELE saka — katrai saimniecei izdodas citādas piparkūkas. To panāk ar atšķirīgām sastāvdaļu attiecībām, variējot garšvielas. Arī “Saldus maiznīcai” esot savi, no malas nepamanāmi piparkūku “knifi”.

SIA "Saldus maiznīca" galvenā tehnoloģe Dagmāra Ābele apstiprina, ka piparkūku mīkla, kas gatavota dažas nedēļas pirms cepšanas, tiešām ir garšīgāka un aromātiskāka nekā gluži svaiga. Arī pašas piparkūkas var cept jau tagad un līdz svētkiem "nogatavināt".

Veikalos jau nopērkama "Saldus maiznīcas" piparkūku mīkla un piparkūkas, un ceptuves meistari labprāt parādīja, kā tās top, - varbūt, ka piparkūku mīklas gatavošana visiem kopā ģimenē, ņemot vērā šos padomus, var izvērsties par priecīgu pasākumu ceļā uz ziemas saulgriežiem.

"Maiznīcā" cep cietās piparkūkas. Pirmais darbs - grauzdēt cukuru. Ņem pusi no receptē (produktu attiecības var atrast pavārgrāmatās) paredzētā cukura daudzuma un lēnām grauzdē. Ceptuvē šim nolūkam ir īpaša panna, mājās var izmantot čuguna katliņu vai "pīli". Ieteicams grauzdēt cepeškrāsnī aptuveni 180o temperatūrā, ik pa laikam cukuru apmaisot. Jo stiprāks grauzdējums, jo tumšākas iznāks piparkūkas.

Kad cukurs ir tik brūns, cik gribētos, tam tajā pašā traukā pievieno margarīnu, atlikušo cukuru un nedaudz ūdens un sāls. Kad visas pievienotās sastāvdaļas maisot izkausētas, atstāj atdzesēties.

Pa to laiku citā traukā ieber pusi no miltiem, nedaudz dzeramās sodas, garšvielas. Kā norādīts "Saldus maiznīcas" piparkūku etiķetēs, te izmanto krustnagliņas, kanēli, kardamonu, smaržīgos piparus un melnos piparus. Taču var pievienot arī anīsu, koreandru, ingveru, muskatriekstu - atkarībā no tā, kādas garšvielas ir iecienītas.

Kad cukura maisījums ir padzisis un nav vairs karsts, to lej miltu un garšvielu maisījumā, un sākas pats smagākais darbs - mīcīšana, kuras laikā masai pievieno atlikušo daļu miltu un olas (bez tām var arī iztikt). Nav jāgaida, ka piparkūku mīkla, ilgi mīcot, kļūs spīdīga un vairs nelips pie rokām! Tai jāpaliek viendabīgai, staipīgai, lipīgai. Šāda mīkla nav jācep uzreiz - vismaz diennakti būtu jāļauj tai nostāvēties. Piparkūkas veidojot, ieteicams rokas saslapināt ar eļļu, lai mīkla pie tām neliptu.

Svarīgi, lai piparkūku mīkla tiktu plāni izrullēta, jo tai pievienota soda, kas cepumu mazliet uzpūš. Skaistas plānās piparkūkas iznāk, ja mīkla izrullēta 2 - 3 mm biezumā. Izspiež formiņas un šauj krāsnī. Mājās pirms cepšanas piparkūkas var nosmērēt ar piena - olu maisījumu, lai cepums ir spīdīgs. Tā kā mīkla ir plāna, jāuzmanās piparkūkas nesadedzināt, tāpēc temperatūrai cepeškrāsnī jābūt ap 180o.

Kad gatavas un atdzisušas, piparkūkas var sabērt turzās un noglabāt Ziemassvētkiem. Piparkūkas sausā telpā var uzglabāt pat 4 mēnešus, bet mīklu ledusskapī - līdz pusgadam.

Izceptās, atdzesētās piparkūkas var rotāt. Vienkāršākā recepte, ko izmanto arī ceptuvē, - olu baltuma un pūdercukura glazūra (1 olas baltums, 150 g pūdercukura, mazliet citronskābes), kurai pievieno vai nu pārtikas krāsvielas, vai, piemēram, biešu sulu. Glazūras masu liek pergamenta turzā ar cauru spico galu un veido zīmējumus, uzrakstus. Izskatās interesanti, ja vēl nesakaltušo glazūru apbārsta ar kokosa skaidiņām vai krāsainiem konfekšu krikumiņiem. Glazūra sakalst apmēram 2 stundu laikā, pēc tam piparkūkas var kārtot šķīvjos vai likt dāvanu maisiņos.