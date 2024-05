Auto raibumi

Savu jauno konceptauto - modeli MA Los-Andželosas autoizstādē demonstrējusi kompānija Ford. Jaunā auto īpatnība - tam nav virsbūvju paneļu, kā arī krāšņuma elementu, jo konstruktori uzskata, ka nākotnes automašīnām šie aksesuāri būs lieki. Arī pats auto izgatavots no tādiem ekoloģiski tīriem un eksotiskiem materiāliem kā bambuss un oglekli saturošas šķiedras. Visas detaļas automašīnā saskrūvētas ar 364 skrūvēm, bet tas sastāv no 500 atsevišķām detaļām, to var salikt kā konstruktoru. Auto nav aprīkots ar hidrauliku un tam nav nepieciešami nekādi šķidrumi, jo to darbina lēns elektromotors. Tomēr konstruktori pieļauj, ka tā vietā var uzstādīt arī vienkāršu benzīna dzinēju. Opel Vectra, saņemot vācu nedēļas laikraksta Bild am Sonntag ierosinātās balvas titulu Zelta stūre 2002, atzīta par labāko 2002. gada vidējās klases automobili. Automašīnu testēšana notikusi Pirelli izmēģinājumu trasē netālu no Milānas, kur kompetenti vērtētāji (profesionāļi, autosportisti un slaveni "vienkārši braucēji") veica automašīnu pārbaudi. Viņi atzinuši Opel Vectra interaktīvo braukšanas sistēmu (IDS), kas pilnveidota ar elektronisko stabilitātes programmu ESP plus, kā arī tās sēdekļu, salona un skaņas izolācijas radīto komfortu.

Opel Vectra aiz sevis atstāja Škodu Superb un Mazdu 6.

Ikgadējā konkursā Car of the Year 2003 paziņots Eiropas gada automobilis. Par to atzīts kompaktklases auto Renault Megane. Tas apsteidzis tādus modeļus, kā Mazda 6, Citroen C3, Honda Jazz, Ford Fiesta, Opel Vectra un Mercedes E klasi.

Pēc ārējā izskata ne visai izcilais auto starp septiņiem finālā izvirzītajiem spēkratiem divdesmit astoņu žūrijas locekļu, kā arī kompetentu auto žurnālistu balsis bija ieguvis ar augsto drošības aprīkojumu, atbilstošu cenu, augstvērtīgajiem salona materiāliem un labajām braukšanas īpašībām (bremzēm, stūres elektrisko pastiprinātāju). Konkursa noteikumi noteica, ka neviens žūrijas loceklis nedrīkst balsot tikai par vienu auto, bet punktu skaits jāsadala vismaz uz pieciem automobiļiem.