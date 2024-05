CSDD informācija

Latvijā ievestie lietotie transportlīdzekļi no Zviedrijas tiek pārbaudīti Starptautiskajā Eiropas transportlīdzekļu un vadītāju informatīvajā sistēmā EUCARIS.

Šī sistēma Latvijas iedzīvotājiem dod lielāku drošību, ka tie neiegādāsies no Zviedrijas nelegāli ievestus transportlīdzekļus. EUCARIS sistēma ļauj operatīvi iegūt informāciju par tās dalībvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem, kā arī saņemt ziņas par attiecīgajā valstī izsniegtajām autovadītāju apliecībām un dod iespēju pārliecināties, vai dokuments ir derīgs.

Šobrīd 88,5% no Latvijā ievestajiem lietotajiem transportlīdzekļiem iespējams pārbaudīt Eiropas starptautiskajā reģistrācijas sistēmā. Visvairāk transportlīdzekļu valstī ieved no Vācijas - šogad desmit mēnešos ievesti 32 068. No Šveices, kas ir otrā populārākā valsts, no kuras Latvijā ieved lietotus auto, šogad ievesti 1879, bet no Zviedrijas - 614 lietoti transportlīdzekļi.

CSDD sadarbībā ar informācijas tehnoloģiju uzņēmumu Lursoft IT piedāvā pakalpojumu internetā Transportlīdzekļa dati. Informācijā par transportlīdzekli var uzzināt

transportlīdzekļa marku, izgatavošanas gadu, degvielas tipu, nobraukumu u.c.,

kad un no kuras valsts transportlīdzeklis ievests Latvijā,

cik (pēc skaita) Latvijā tam ir bijis īpašnieku,

datus par pēdējo tehnisko apskati Latvijā,

vai ir atzīme par neapmaksātu naudas sodu par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem.

Jaunā sistēma ir integrēta ar citām Lursoft sistēmām, arī ar Komercķīlu reģistru, kas ļauj uzzināt transportlīdzekļa ieķīlāšanas summu.

Informācija ir maksas pakalpojums. Sīkāka informācija internetā (www.lursoft.lv).